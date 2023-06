“Il cane che dorme” o “Schlafende Hunde” è una nuova e interessante serie thriller tedesca su Netflix che si rivela affascinante nelle sue circa 6 ore di durata. La storia ruota intorno a un ex detective della polizia che ora vive come un senzatetto, otto mesi dopo un terribile attentato terroristico avvenuto in città. Nonostante il racconto oscuro e molto realistico, la serie presenta anche un gruppo di personaggi coinvolgenti che con successo trasmettono la sensazione di un mondo dove il bene e il male si mescolano in una grigia amalgama. Tuttavia, pur presentando aspetti positivi, “Il cane che dorme” non apporta elementi nuovi e nel complesso manca di scene d’azione emozionanti. Devo ammettere che alcuni episodi sono riusciti ad annoiarmi.

“Il cane che dorme” prende il via con la morte di un uomo di nome Mussa Basher nella sua cella di prigione, apparentemente suicidatosi. Mussa era stato incarcerato qualche mese prima dopo essere stato dichiarato colpevole dell’omicidio di un rispettabile giudice di nome Herres. Sebbene Mussa avesse strenuamente proclamato la propria innocenza, l’arma del delitto era stata ritrovata nella sua auto e i suoi capelli erano stati trovati sulla scena del crimine. Curiosamente, queste decisive prove erano state rinvenute dal nostro protagonista, Mike Atlas (interpretato da Max Riemelt). Dopo una lunga carriera come detective nella squadra criminale KDD, Mike perde improvvisamente il controllo della propria vita e scompare, non presentandosi più né a casa né al lavoro.

La moglie e la figlia di Mike, insieme ai suoi colleghi del dipartimento di polizia, sanno che Mike ha sofferto di un grave PTSD da quando è stato testimone dell’orribile scena del crimine dell’attentato terroristico otto mesi prima. Secondo la loro valutazione, Mike si è rifiutato di ricevere qualsiasi terapia per migliorare la sua salute mentale e ha perso il proprio equilibrio, abbandonando famiglia e carriera per vivere come un senzatetto. Tuttavia, entrando nell’amara vita di Mike Atlas, emerge che l’uomo ha perduto gran parte della sua memoria dopo l’attacco terroristico. Il passato ritorna a perseguitarlo quando il fratello di Mussa, Abou Basher, lo trova e incendia la sua roulotte, ritenendolo responsabile della morte del fratello.

All’incirca nello stesso periodo, una giovane procuratrice di nome Jule Andergast (interpretata da Luise von Finckh) inizia a lavorare sotto la direzione della procuratrice distrettuale, Corinna Steck (interpretata da Melika Foroutan). La madre di Jule era una procuratrice di fama, ancora molto rispettata dai colleghi nonostante la sua morte, e sembra che Steck abbia offerto a Jule l’opportunità di lavorare con lei solo grazie all’eredità della madre. Dopo aver perso un caso e aver riscontrato molte difficoltà nel suo nuovo ruolo, a Jule viene affidata l’indagine sul suicidio di Mussa Basher. Durante le indagini, scopre di un certo Idris Kouri, che avrebbe dovuto fornire un alibi per Mussa durante il processo per l’omicidio del giudice Herres, ma l’uomo era fuggito dal paese prima di farlo. Mentre esamina i filmati delle telecamere della prigione, Jule scopre che Mussa era stato recentemente visitato da Idris Kouri, il che rende quest’ultimo un personaggio fondamentale per risolvere l’intera questione. Tuttavia, quando anche Idris Kouri viene trovato morto nello stesso modo del giudice Herres, è evidente che c’è un disegno più sinistro che qualcuno sta portando avanti.

“Il cane che dorme” si focalizza molto su comportamenti scorretti e negligenti all’interno del distretto di polizia, comportamenti che vengono spesso ignorati e non presi sul serio dalle autorità. Molti dei personaggi coinvolti nelle forze dell’ordine, e persino nell’accusa, sono spesso visti consumare droghe e pillole per tenere a bada i loro pensieri. Il lavoro di polizia comporta anche la necessità di prendere decisioni rapidamente e di gestirle nelle situazioni più estreme, decisioni che a volte possono andare molto storte. Le complessità di un lavoro così imprevedibile ed esigente sono ben rappresentate attraverso il trio KDD composto da Luka Zaric (Carlo Ljubek), Roland Sokowski (Antonio Wannek) e Britney Adebayo (Melodie Wakivuamina), i primi due dei quali sentono molto la mancanza del loro amico e collega Mike Atlas. Lo stesso vale per la professione legale, con personaggi come la procuratrice distrettuale Corinna Steck, il detective degli omicidi LKA Tom Schlefski e Jule Andergast.

Il punto di forza di “Il cane che dorme” sono probabilmente i personaggi, i quali risultano facilmente credibili perché ognuno di loro, almeno tra i protagonisti, ha i suoi difetti ed imperfezioni. Questo aspetto è molto ben distribuito tra i personaggi, dal protagonista Mike Atlas, a sua moglie Lenni, ai suoi colleghi e superiori di polizia e accusa. A differenza di molte altre produzioni Netflix, essere un poliziotto o un avvocato non garantisce assolutamente una moralità incorruttibile. Molti di loro prendono decisioni sbagliate nei momenti cruciali e, mentre alcuni si pentono delle proprie azioni, altri continuano a giustificarle. Tuttavia, la serie non termina su una nota buia, in quanto tutti i personaggi alla fine riconoscono le proprie azioni e sembrano pronti a fronteggiare anche le conseguenze. C’è quindi un ritorno alla giusta moralità, e la serie non cade nella trappola di voler essere eccessivamente realistica in questo aspetto. È interessante notare che le azioni dei personaggi sono anche molto stratificate e sfaccettate, il che rende la trama ancora più intrigante.

L’aspetto visivo di “Il cane che dorme”, come il lavoro di camera e l’illuminazione, è di livello sufficiente, in quanto è evidente che questi non sono gli elementi sui quali la serie vuole concentrarsi. La sceneggiatura presenta alcuni momenti di leggerezza, con battute tra i protagonisti durante il servizio per alleggerire l’atmosfera, e anche momenti di forte tensione emotiva. Tratta dalla serie israeliana “The Exchange Principle”, questo nuovo lavoro tedesco può risultare un piacevole passatempo. “Il cane che dorme” è facilmente consigliabile a coloro che amano i thriller polizieschi… proprio come me.

Devo ammettere che alcuni episodi mi hanno convinto meno di altri. Ho deciso di dargli 7. E tu cosa ne pensi? Hai visto la prima stagione? Dì la tua nei commenti.