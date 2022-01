Jackass è un programma televisivo statunitense, andato in onda nel nostro paese su Mtv dal 2001 al 2003. Per chi non ne ha mai sentito parlare, cosa davvero difficile, ogni puntata dalla durata di circa 30 minuti vedeva un gruppo di persone che si confrontava con degli stunt pericolosi e ridicoli. È stata una rampa di lancio per Johnny Knoxville ed anche per Bam Margera che, grazie a Jackass, sono stati consacrati a livello mondiale.

Al momento hanno all’attivo tre film, ma sono pronti a tornare con il loro quarto film dal titolo Jackass Forever che è atteso nelle sale cinematografiche per il 4 febbraio. Può piacere o meno, ma Jackass è tornato con il quarto capitolo della serie di film acrobatici. Nel cast troveremo, ovviamente, Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Danger Ehren, Preston Lacy e Wee Man, mentre il film sarà diretto da Jeff Tremaine. Le riprese di Jackass Forever sono iniziate nel marzo 2020, ma hanno subito una battuta d’arresto. Verrebbe spontaneo pensare che lo stop fosse dovuto alla pandemia mondiale che ha rallentato i tempi, ma così non è stato: scherzando, infatti, hanno affermato che questo è probabilmente l’unico film recente che ha subito più ritardi a causa dei ricoveri per ossa rotte piuttosto che per la pandemia da Covid. Le riprese, infatti, erano iniziate da un paio di giorni e sia Knoxville che Steve-O sono finiti in ospedale a seguito di alcune lesioni sul set. Stesso destino toccato anche ad Aaron Homoki dopo la rottura di un polso. Le riprese sono tornate in scena nel settembre 2020 e nel giro di un paio di mesi, precisamente a dicembre, sono giunte alla conclusione.

Il cast del film Jackass Forever

La causa di Bam Margera a Jackass Forever

Tuttavia non sono mancate le polemiche ed il ritardo è dovuto anche ad una causa che Bam Margera ha intentato nei confronti di Johnny Knoxville, Jeff Tremaine, Spike Jonze, alla casa di produzione Dickhouse Entertainment e a Paramount Pictures ed MTV Networks per poter fermare l’uscita del film Jackass Forever che, inizialmente, era atteso per il 22 ottobre 2021. L’attore, mentre era in riabilitazione nel 2019, ha firmato un cosiddetto Wellness Agreement dove gli si diceva che sarebbe stato costantemente sotto controllo se voleva continuare ad essere coinvolto nei progetti futuri di Jackass. Margera afferma di non aver mai violato l’accordo, al contrario di quanto afferma la produzione che, per questo motivo, ha tagliato tutte le scene dove lo skater professionista si esibiva. Bam Margera ha chiesto ai suoi fan di boicottare il film e non andarlo a vedere al cinema.

La sinossi di Jackass Forever

Celebrando la gioia di essere tornati insieme ai tuoi migliori amici ed un tiro perfettamente eseguito al dingdong, la troupe originale di Jackass torna per un altro giro di esilaranti, veramente assurdi, e spesso pericolose, esibizioni di commedia con un piccolo aiuto da parte di un nuovo ed esilarante cast.

Analisi del trailer di Jackass Forever

Il trailer di Jackass Forever è stato pubblicato, in anteprima, oggi su Youtube e possiamo renderci conto che le sorprese non mancheranno, ma non mancheranno neanche i colpi di scena ed i momenti con il fiato sospeso, come d’altronde Jackass ci ha abituati. Spari dal cannone, voli d’angelo, svariate cadute, una lotta con un toro inferocito, un pallone in testa come scherzo, uno sfondo finto mentre si va in bicicletta, il bagno che esplode, incontri ravvicinati con i serpenti sono solo alcune delle cose che ci aspettano nel film in uscita al cinema.

E tu sei un fan di Jackass? Cosa ne pensi del film Jackass Forever in uscita? Ti aspettiamo nei commenti!