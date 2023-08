Esce oggi, venerdì 4 agosto 2023, il nuovo brano di Jamer Arthur: si intitola “Blindside“, e rappresenta il seguito del suo precedente singolo “A year ago“.

A presentare la nuova uscita è stato lo stesso artista sui propri profili social, dove ha condiviso un breve video in bianco e nero mentre è intento a suonare “Blindside“; sotto di esso, la didascalia: “sono perseguitato dal tuo fantasma“.

I fan si sono detti felicissimi della canzone, e non è stato da meno James Arthur in persona, che ha rivelato come tale brano abbia un testo triste e un ritmo energico, in linea perfetta con lo stile musicale più crudo che ultimamente sta cercando di sperimentare.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, però, scopriamo subito il significato e la traduzione del testo di “Blindside“.

Significato di “Blindside”

Questa canzone parla d’amore, quello provato verso la persona giusta, ma in un momento sbagliato della propria vita. Non si può far dunque nulla che rimanere spiazzati, cercando di afferrare un individuo che scivola via, e di cui non rimane null’altro che il fantasma.

Traduzione del testo

[Verso 1]

L’estate finisce, e l’autunno inizia, tutto svanisce in un attimo

Ma so che il tempo ha lasciato le sue cicatrici

Non cambiare mai, oh, mio Dio

Eri così presa dalle tue abitudini

Sei venuta a prendere il mio cuore cauto

[Pre-Ritornello]

Proprio come un fulmine (Ooh-ooh)

Dal blu (Ooh-ooh)

Nessuno mi ha mai colpito più forte di te

[Ritornello]

Perché mi hai preso alla sprovvista

Nel posto giusto al momento sbagliato

E non voglio amare il tuo fantasma (Ooh-ooh)

Perché mi hai preso alla sprovvista

Eri una volta nella vita

Perché amiamo quelli che perdiamo?

Sono perseguitato dal tuo fantasma

[Verso 2]

Sei stata brava a rispondere

Così veloce a usare il mio passato

Tutte le domande che non hai mai fatto

Forse abbiamo guidato un po’ troppo velocemente

Ci siamo separati al confine

Vorrei solo che potessimo tornare indietro



[Pre-Ritornello]

Come un fulmine a ciel sereno

Nessuno mi ha mai colpito più duramente di te

Ora è tutto un residuo

Sei solo un ricordo da cui mi risveglio

[Ritornello]

Perché mi hai preso alla sprovvista

Nel posto giusto al momento sbagliato

E non voglio amare il tuo fantasma (Ooh-ooh)

Perché mi hai preso alla sprovvista

Eri una volta nella vita

Perché amiamo quelli che perdiamo?

Sono perseguitato dal fantasma di te

Sono perseguitato dal tuo fantasma

[Ponte]

Ogni giorno, ogni notte sto cadendo

Ogni giorno, ogni notte sto cadendo

Ogni giorno, ogni notte sto cadendo

[Ritornello]

Perché mi hai preso alla sprovvista

Nel posto giusto al momento sbagliato

E non voglio amare il fantasma di te

Perché mi hai preso alla sprovvista

Eri una volta nella vita

Perché amiamo quelli che perdiamo?

Sono perseguitato dal fantasma di te

Sono perseguitato dal fantasma di te.

–

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Blindside”, diteci nei commenti cosa pensate di questo brano!