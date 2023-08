James Blunt è un cantautore del Regno Unito classe 1974. Nel corso degli anni è riuscito a farsi spazio nel panorama della musica inglese, dapprima, per poi arrivare ad essere famoso ed amato a livello internazionale, soprattutto nei primi anni del Duemila.

Voce di brani come You’re Beautiful, Goodbye My Lover, Same Mistake, Bonfire Heart fino a Carry You Home e Monsters per citarne alcuni. Ed oggi James Blunt è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 4 agosto, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Beside You che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita di Who We Used to Be, il nuovo album del cantautore la cui uscita è attesa per il 27 ottobre e che arriva dopo Once Upon a Mind, l’ultimo album uscito nel 2019.

Il cantautore James Blunt

Il significato di Beside You

Beside You, il nuovo singolo di James Blunt, è un brano estivo e pronto a farci dimenticare i problemi. A tal proposito, il cantautore inglese rivela che:

“E’ un pò come festeggiare il fatto di essere riuscito a stare con la persona che hai sempre desiderato da tutta la vita”.

Il brano ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo di James Blunt e portarlo ai vertici delle classifiche ancora una volta, per replicare gli anni d’oro del passato.

E tu sei un fan di James Blunt? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Beside You? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Beside You

Spero che ci sia una canzone che Dio sa solo

E mi sta facendo ballare (ballare, ballare)

Nessuno qui sa come va la melodia

Ma mi sta facendo ballare (ballare, ballare)

(Accanto a te)

Oh, Signore, eccomi qui

Ottengo i massimi, ma perché i bassi?

Preparami con tutte queste anime

E li guardo cadere come i domino

Troppo a lungo sono stato in piedi

Hai bisogno di più tempo, ma non è economico

Un giorno sarò in ginocchio

E prego che il mio cuore non perda un battito

Ma eccomi qui e sento quel ritmo

Mi manca l’ancora di salvezza che mi è stata data

E tutti questi colori nella mia testa

E mi chiedo: “È ancora finita?”

Spero che ci sia una canzone che Dio sa solo

E mi sta facendo ballare

Nessuno qui sa come va la melodia

Ma mi sta facendo ballare accanto a te

Oh, Signore, eccomi qui

Tocca il cielo e bacio il sole

E quando svanisce, so che potrei cadere

Ma non mi interessa molto perché ho visto tutto

Ma eccomi qui e sento quel ritmo

Mi manca l’ancora di salvezza che mi è stata data

E tutti questi colori nella mia testa

E mi chiedo: “È ancora finita?” (È ancora finito? È ancora finito? È finito?)

Spero che ci sia una canzone che Dio sa solo

E mi sta facendo ballare

Nessuno qui sa come va la melodia

Ma mi sta facendo ballare accanto a te

Accanto a te

Accanto a te

Accanto a te

Non scendere, non scendere, non scendere

Testa tra le nuvole, piedi da terra, non scendere

(Spero che ci sia una canzone)

Spero che ci sia una canzone che Dio sa solo

E mi sta facendo ballare

Nessuno qui sa come va la melodia

Ma mi sta facendo ballare accanto a te