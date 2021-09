Johnny Depp non perde occasione per far parlare di sé, e ormai quasi sempre le sue apparizioni pubbliche sono segnate dalle sue dichiarazioni spesso controverse, adesso si sente vittima della “cancel culture”, come lui stesso ha dichiarato mentre ritirava il Premio Donostia al San Sebastian Film Festival.

Cosa ha voluto dire il divo hollywoodiano con tale affermazione? Con “cancel culture” – in italiano cultura della cancellazione o cultura del boicottaggio – si intende indicare una forma moderna di ostracismo nella quale qualcuno diviene oggetto di indignate proteste e di conseguenza estromesso da cerchie sociali o professionali. Ovviamente lui parla dal suo punto di vista, sentendosi attualmente non più cercato per lavorare: ma perchè?

Tutto risale, come molti ricorderanno, al fatto che Johnny Depp è stato accusato di violenze domestiche – ve ne avevamo parlato qui -, dopo la denuncia formale fatta dalla sua ex moglie Amber Heard. Da quel momento in poi, secondo lui, registi e produttori hanno smesso di cercarlo e di farlo lavorare, è stato messo da parte o, per come la intende lui, ostracizzato.

Johnny Depp ostracizzato da Hollywood?

Durante la consegna del premio al San Sebastian Film Festival, quindi, l’attore ha deciso di esternare, polemicamente, il suo pensiero, così come riportato da Deadline, ovviamente mostrando tutto il suo disappunto nei confronti della sua ex, Amber Heard. La cerimonia della premiazione di cui Johnny Depp era protagonista, infatti, è stata interrotta da una registrazione che riportava alcune dichiarazioni della donna, creando ovviamente un imbarazzo generale.

La registrazione era relativa a una vecchia dichiarazione che Amber Heard aveva rilasciato nel luglio 2020 fuori dall’Alta Corte di Londra nel periodo in cui si teneva una causa per diffamazione intentata da Johnny Depp contro il quotidiano britannico The Sun. L’attore non ha gradito l’accaduto e ha deciso di dire la sua. Ecco le parole di Johnny Depp contro il cancel culture:

“Si tratta di una situazione complessa. Può essere visto come un evento della storia che dura il tempo che dura o come una sorta di giudizio storico basato sull’aria inquinata che esaliamo. Sono sicuro che le sue intenzioni sono delle migliori, senza dubbio. Ora, però, è talmente fuori controllo che posso assicurarvi che nessuno è al sicuro. Nessuno di voi. Basta una frase che non va e il danno è stato fatto ed è irreparabile. Non sto parlando soltanto di me ma di qualsiasi altra persona, uomo, donna e bambino che ne ha dovuto pagare le conseguenze. A un certo punto, inizi a credere che un comportamento del genere sia normale. Ma non lo è.”

L’attore, quindi, si sente boicottato, così come ha dichiarato anche in una recente intervista con il Sunday Times. Dopo aver perso, inoltre, alcuni anni fa come già detto la causa contro il Sun che in un articolo lo aveva definito «un picchiatore di mogli» e al termine del processo il giudice aveva sentenziato in favore del tabloid parlando di speculazioni «sostanzialmente vere», l’attore si sente ormai messo completamente all’angolo. Nessuno, a suo dire, lo cerca e lo vuole più.

Johnny Depp difeso dagli organizzatori del San Sebastian Film Festival

Nonostante lo spiacevole episodio, comunque, gli organizzatori del San Sebastian Film Festival hanno deciso di difendere la loro scelta di conferire il premio all’attore, nonostante alla già montata polemica si siano aggiunte anche alcune vigorose proteste di aluni cineasti spagnoli, secondo cui il riconoscimento a Johnny Depp rappresenterebbe «un terribile messaggio per il pubblico»:

Ecco la loro dichiarazione:

“In questi tempi, in cui il linciaggio sui social è dilagante, difenderemo sempre due principi fondamentali che fanno parte della nostra cultura e del nostro corpo legislativo: quello della presunzione di innocenza e quello del diritto alla reintegrazione», ha dichiarato in una nota il direttore del festival José Luis Rebordinos. «Secondo i dati comprovati che abbiamo a disposizione, Johnny Depp non è stato arrestato, accusato né condannato per alcuna forma di aggressione o violenza contro alcuna donna».”

Johnny Depp, che evidentemente continua ad essere cercato nonostante ciò che lui stesso ritiene, presto riceverà un premio anche al Karlovy Vary International Film Festival, in Repubblica Ceca.