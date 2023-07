Chi non ha mai sentito nominare o ha mai visto Kill Bill, il film diretto da Quentin Tarantino e che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche nel lontano 2003? Ed è stato seguito l’anno successivo, nel 2004, dal secondo volume. Due capitoli che hanno attirato l’attenzione del pubblico anche grazie ad un cast di tutto rispetto che vede protagonisti Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah e David Carradine per citarne alcuni, ma anche grazie ad una trama avvincente ed in grado di appassionare.

Ormai sono passati vent’anni dal loro debutto eppure c’è sempre chi spera in un terzo film. Soprattutto nell’ultimo periodo quando i rumors su questa possibilità sono diventati sempre più insistenti. Eppure adesso arriva la conferma ufficiale che Kill Bill 3 non si farà ed a darne la notizia è lo stesso Quentin Tarantino, spegnendo così le aspettative del pubblico. D’altronde si trattava della sua storia perfetta, quella che lo ha reso il grande regista che è ancora oggi e si sperava in un capitolo finale che potesse coinvolgere Maya Hawke, la figlia di Uma Thurman e di Ethan Hawke, ma stando alle parole di Quentin Tarantino così non sarà:

“Non credo che lo farò. Il mio ultimo film parla di un critico cinematografico, un uomo. Ed è ambientato negli anni ’70”.

Uma Thurman in Kill Bill

Parole che hanno messo a tacere qualsiasi possibilità su un nuovo capitolo di Kill Bill perché Tarantino ci rivela come The Movie Critic sarà il suo ultimo lavoro. Non è certo una novità, fin dall’inizio della sua carriera si era imposto la regola dei dieci film ed ora ha scelto di chiuderla proprio con The Movie Critic e non con Kill Bill: Volume 3. Una notizia che era già stata anticipata da Uma Thurman lo scorso anno quando, durante un’intervista con The Jess Cagle Show, aveva rivelato:

“Non posso dire davvero nulla a riguardo. Ne abbiamo discusso nel corso degli anni. Pensavamo davvero che stesse per accadere, ma molto tempo fa. Oggi, invece, non vedo questa possibilità all’orizzonte”.

Nulla da fare quindi e la storia di Kill Bill si è conclusa nel 2004. Tristezza da parte dei fan del film che, però, ora non vedono l’ora di vedere al cinema l’ultimo capolavoro di Quentin Tarantino.

