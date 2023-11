Kylie Minogue è una cantante dell’Australia classe 1985. All’attivo ha 30 anni di carriera con ben quindici album pubblicati nel corso degli anni che l’hanno portata ad essere una delle pop star più famose al mondo. Soprattutto durante gli anni Ottanta e Novanta era lei la vera regina a livello internazionale con, ad oggi, oltre 80 milioni di copie vendute.

Ha ottenuto diversi premi fino al 2005 quando, come un fulmine a ciel sereno, ha scoperto di avere un tumore al seno e, per questo motivo, decide di ritirarsi dalle scene musicali per circa un anno tornando, poi, più forte e più grintosa di prima. Voce di brani come Chiggy Wiggy, All the Lovers, Come into my World, Magic, In Your Eyes fino a Real Groove e Dancing per citarne alcuni. Ed oggi Kylie Minogue è pronta per tornare ad essere la protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 3 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Hold on to now che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Kylie Minogue

Il sigificato di Hold on to now

Hold on to now, il nuovo singolo di Kylie Minogue, è il terzo singolo dell’album Tension. Il brano è stato scritto da Kylie stessa insieme a Jon Green, Duck Blackwell e Richard Stannard. Il significato della canzone è molto profondo e ci invita ad apprezzare il momento presente trovando la forza e la speranza anche nei momenti più difficili e dove tutto sembra non andare per il verso giusto. La vita è fatta di alti e di bassi, ci sono momenti che ricorderemo per sempre ed altri che, invece, vorremo dimenticare. Nel ritornello la cantante ci ricorda, però, di rimanere ancorati al nostro presente sempre anche quando non si ha la forza. Il suo obiettivo, infatti, è quello di farci capire che il presente è tutto ed è la cosa più importante. Non dobbiamo soffermarci troppo sul passato, ma neanche vivere con la smania di sapere cosa succederà nel futuro.

