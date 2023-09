L’ultima volta che siamo stati bambini è un film commedia che, senza ombra di dubbio, farà parlare molto nei prossimi mesi perché vede il debutto di Claudio Bisio alla regia.

Impossibile non conoscere Claudio Bisio che è uno dei nomi più amati nel mondo dello spettacolo italiano e non solo, ma ora ha deciso di introdurre un tassello importante nella sua vita professionale dedicandosi a questo importante titolo tratto dall’omonimo romanzo di Fabrizio Bartolomei. Il film è atteso nelle sale cinematografiche di tutta Italia per il 12 ottobre e sarà distribuito da Medusa Film. Nel frattempo, per mantenere alta l’attenzione del pubblico ed iniziare ad anticipare qualcosa, è stato reso pubblico il trailer.

I protagonisti del film L’ultima volta che siamo stati bambini

Analisi del trailer de L’ultima volta che siamo stati bambini

Durante la seconda guerra mondiale, precisamente durante l’estate del 1943, quattro bambini, nonostante il periodo difficile che tutti stanno vivendo, non perdono la voglia di giocare per strada e scoprire così il mondo che li circonda. Quattro bambini molto diversi tra loro, anche se non lo sanno. Abbiamo Italo, figlio di un ricco federale, Cosimo con il papà impegnato a combattere al confino, Vanda che è una bambina orfana e Riccardo, figlio di una famiglia ebrea ed agiata. Durante i loro giochi, quello che preferiscono fare è simulare la guerra in maniera, ovviamente, innocente ed arrivano a fare un patto di sputo che li renderà inseparabili. In autunno purtroppo le cose cambiano e Riccardo, insieme alla sua famiglia ed insieme ad altri ebrei, viene deportato in un campo di concentramento. I suoi amici ovviamente non lo abbandonano ed, onorando il patto di sputo, vanno in missione per cercare di convincere i tedeschi a liberarlo e non saranno soli, ma potranno contare sull’aiuto di Suor Agnese e di Vittorio, fratello maggiore di Italo. Un viaggio lungo la penisola italiana che deve fare i conti con la guerra, ma al tempo stesso con protagonista la determinazione dei bambini che non vogliono lasciare solo il loro amico del cuore.

L’ultima volta che siamo stati bambini può vantare un cast di tutto rispetto con Alessio Di Domenicoantonio è Italo, Vincenzo Sebastiani vestirà i panni di Cosimo, Carlotta De Leonardis sarà Vanda e Lorenzo McGovern Zaini interpreta Riccardo. Preparatevi ad emozionarvi davanti il grande schermo e non mancheranno le lacrime quando vedrete la vera amicizia andare avanti con la semplicità e la purezza dei bambini che, nonostante tutto, cercano di sconfiggere gli orrori di una guerra mondiale per stare vicini al proprio amico.

