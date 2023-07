Nel film, incontriamo per la prima volta Helen (interpretata da Ellie Kemper) mentre è seduta da sola a una festa. Nonostante l’atmosfera vivace intorno a lei, sembra quasi invisibile.

Tira fuori un pezzo di carta e rilegge i suoi obiettivi per un’imminente escursione:

Trovare un legame più profondo con la natura. Rinascere dalle proprie ceneri come una fenice. Ottenere un certificato.

Helen è lì per consegnare le chiavi di casa a suo fratello Duncan (interpretato da Alexander Koch), ma lui è uscito con la sua ragazza. Così, le chiavi finiscono nelle mani del migliore amico di Duncan, Jake (interpretato da Luke Grimes). Jake la invita a restare alla festa, dicendo che è divertente. Helen risponde sarcasticamente che è così divertente che lui non sarebbe in grado di capirla.

Le “ceneri” da cui Helen vuole rinascere sono quelle del suo recente divorzio e tristezza che ha portato. Durante questa escursione in mezzo alla natura, capirà che ci sono altre “ceneri” del suo passato che deve affrontare. Quando la guida dell’escursione, Beckett (interpretato da Ben Cook), descrive il viaggio come “tosto ma bello”, sta parlando non solo dell’escursione, ma anche della vita e delle sfide che dobbiamo affrontare.

Jake, l’amico di Duncan, si unisce all’escursione e lui ed Helen fingono di non conoscersi per evitare spiegazioni complicate. Nonostante la trama prevedibile, ci sono molti momenti divertenti in questa commedia romantica.

Il film offre molte scene piacevoli, tra cui i bellissimi paesaggi autunnali del New England, alcune battute spiritose e una bellissima poesia di Pablo Neruda. Ogni personaggio ha l’opportunità di sorprendere noi e se stessi. Il film si conclude con una raccolta divertente dei commenti più frequenti di Beckett.

Sicuramente Ellie Kemper brilla nel ruolo di Helen, mostrando una gamma di emozioni che vanno dalla gioia alla rabbia. Jake, interpretato da Grimes, porta un tono di umorismo ironico al film e i suoi sentimenti per Helen sono evidenti molto prima che lei li riconosca.

Il film, diretto da Vicky Wight, è un adattamento del popolare romanzo di Katherine Center. Mantiene un tono allegro ma lascia spazio a momenti più romantici. Alcuni spettatori potrebbero essere ispirati a percorrere l’Appalachian Trail, e tutti impareranno che il primo passo verso la felicità è la gratitudine.

Il film è disponibile su Netflix.

