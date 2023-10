Si intitola “La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo” ed è il nuovo singolo di Colapesce, Dimartino.

Il brano, morbido sulle prime, poi molto ritmato, preannuncia, un po’ a sorpresa, il nuovo disco del duo, “Lux Eterna Beach” in arrivo il prossimo 3 Novembre: una spiaggia anche questa, ma forse un tantino meno desiderabile.

Il brano segna il ritorno del duo dopo il successo di “Splash” con cui hanno partecipato a Sanremo, e dopo l’esordio al cinema con “La primavera della mia vita”.

I due a Novembre partiranno per il loro tour, ecco le date:

Giovedì 23 novembre 2023 || Bologna @ Estragon

Giovedì 30 novembre 2023 || Napoli @ Casa della Musica

Venerdì 1 dicembre 2023 || Roma @ Atlantico

Lunedì 4 dicembre 2023 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Martedì 5 dicembre 2023 || Milano @ Alcatraz

Mercoledì 13 dicembre 2023 || Palermo @ I Candelai SOLD OUT

Giovedì 14 dicembre 2023 || Palermo @ I Candelai SOLD OUT

Venerdì 15 dicembre 2023 || Catania @ LAND La Nuova Dogana

Il significato di “La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo” di Colapesce, Dimartino

Negli oltre sei minuti della canzone il tema della fuga è piuttosto frequente anche grazie alle immagini evocate dai due cantautori siciliani.

Insieme a questo tema, altre fotografie molto luminose e una libertà sonora che nella produzione più pop recente di rado si era riscontrata.

Il ritornello enfatizza il potere di una luce specifica che sfiora la spiaggia, simboleggiando un momento di chiarezza o rivelazione. Questa luce unisce tutti, persino i pesci, in un accordo che forse suggerisce che ci sono verità universali che possono trascendere le prospettive individuali.

“La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo” invita gli ascoltatori a contemplare il potere della percezione, la ricerca della verità e le esperienze condivise che ci collegano tutti.

A questo punto le aspettative per il disco sono piuttosto alte.

Il testo di “La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo” di Colapesce, Dimartino

Arrivarono in silenzio i cambiamenti

come dei lampi graffiano il buio

io volevo fare solo il musicista

lei ci credeva mentre studiava

per andare via

servono gli euro e un filo di rabbia

per andare via lontano

Il capomastro appeso ad un traliccio grida “il cielo non esiste”

e pure la luna è una messa in scena

ma la luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo

pure i pesci, che li vedi brillare

è d’argento il mare

non si vede la fine, menomale

Non si vede la fine, menomale

non si vede la fine, menomale

e non si vede la fine

E una star del porno china sul suo letto grida “il cielo non esiste”

e pure l’amore è una messa inscena

ma la luce che sfiora di taglio i tuoi occhi mette tutti d’accordo

pure i pesci, che li vedi brillare

è d’argento il mare

non si vede la fine, menomale

Per andare via, davvero

per andare via, lontano

L’anestesista dice che il colore non esiste

e pure l’amore è una messa in scena

ma la luce che sfiora di taglio i tuoi occhi mette tutti d’accordo

pure i pesci

mette tutti d’accordo

pure i pesci, che li vedi brillare

è d’argento il mare

