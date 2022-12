Dalla mente del controverso regista Roman Polanski, il thriller soprannaturale “La Nona Porta” è un film adattato dal romanzo di Arturo Perez-Reverte del 1993 “The Club Dumas”. Il film del 1999 segue il personaggio principale Dean Corso, interpretato da Johnny Depp, che è un esperto di libri che pratica metodi senza scrupoli per ottenere ciò che vuole. La sua reputazione lo fa presto notare e Corso viene assunto dallo studioso Boris Balkan (Frank Langella) per autenticare la sua copia di “Le nove porte del regno delle ombre”, presumibilmente scritta dal diavolo.

Durante la ricerca di risposte, Corso viene coinvolto in una cospirazione di vasta portata, con un personaggio chiamato solo la Ragazza (Emmanuelle Seigner) – che dimostra un talento per il soprannaturale – come alleato. Il film può sicuramente essere definito strano e misterioso, ma questo fa parte della gioia di “La Nona Porta”. Nulla è spiegato per il pubblico e, come molti film, è tutto da interpretare. Ma è senza dubbio il finale che rende “La Nona Porta” davvero memorabile. E proprio in questo articolo vogliamo provare a spiegare il finale.

Corso scopre il significato oscuro dietro le incisioni?

Una storia poliziesca nel cuore, “La Nona Porta” prende il via con un’indagine. Balkan arruola Corso perché non è sicuro se la sua copia di “La Nona Porta” sia un falso o meno. Con solo altre due copie al mondo, Balkan è alla disperata ricerca di quale libro possa effettivamente evocare il Diavolo. Sebbene Corso sia relativamente sprezzante in tutte le questioni del soprannaturale, accetta i soldi di Balkan e fa un’escursione in Europa per scoprire la verità.

Uno dei principali misteri che circondano i tre libri sono le diverse incisioni trovate all’interno. Ogni libro ha lo stesso numero di immagini, ma le immagini variano leggermente l’una dall’altra. Quando Corso confronta le immagini, scopre che alcune delle incisioni sono contrassegnate con LCF, un’evidente allusione a Lucifero, un altro nome del Diavolo. Tuttavia, quando Corso indaga ulteriormente, scopre che le incisioni di LCF differiscono da libro a libro. Quindi qual è il libro giusto?

Sono tutti corretti. Quando tutte le incisioni LCF di ciascun libro vengono combinate, viene mostrato il percorso per eseguire l’evocazione. Se il vero desiderio di Balkan è evocare Satana, l’unico modo per farlo è quello di raccogliere tutte le incisioni corrispondenti. Ma il mistero continua. Se qualcuno esegue il rituale secondo le incisioni contrassegnate, conferma che il Diavolo è reale?

Il diavolo esiste?

Se c’è una cosa di cui Corso è sicuro, è che molte persone credono nel potere del Diavolo. All’inizio non sembra che il commerciante di libri sia tra quella popolazione. Corso è dipinto come un puro scettico la cui unica motivazione è il denaro. Ma mentre indaga sulla verità dietro “La Nona Porta”, non si può negare che sia testimone di qualche elemento del soprannaturale. Durante i suoi viaggi, si allea con la Ragazza, che mostra abilità come levitazione e occhi luminosi. Ma Corso continua a scegliere la logica rispetto al soprannaturale, e tutto questo arriva al culmine quando Balkan ottiene tutte le incisioni necessarie per il rituale.

Corso guarda con orrore mentre Balkan si convince di avere finalmente il potere di convocare il diavolo. Racchiuso in un anello di fuoco, l’arroganza di Balkan ha la meglio su di lui. Tocca le fiamme, certo che non verrà bruciato. Ma dopo essersi cosparso di benzina, viene smentito dalla realtà dei fatti. Si rende conto che il rituale è un fallimento solo quando soccombe alle fiamme e Corso deve ucciderlo con la pistola per porre fine alle sue sofferenze. Ma perché Balkan ha fallito? Non è semplicemente il prescelto o è tutto falso?

Se il film dovesse finire qui, confermerebbe i sospetti di Corso: il Diavolo non esiste e tutte le persone che adorano Lucifero hanno torto. Tuttavia, ci sono molti fattori del finale di “La Nona Porta” che mettono in discussione questa tesi. Negli ultimi frangenti del film, Corso impara una lezione.

Chi è la ragazza?

Il ritratto della ragazza da parte di Seigner è così misterioso che non ottiene nemmeno un nome. Ma nonostante questo, è presente in ogni momento cruciale del film. Anche se Corso passa giorni senza vederla, si presenta sempre quando c’è bisogno di lei. La ragazza incoraggia Corso a perseguire “La Nona Porta”, anche se non viene mai spiegato del tutto il motivo per cui è così coinvolta. Ma ci sono diversi indizi che indicano chi sia la Ragazza – o per lo meno chi rappresenta.

La ragazza chiaramente non è di questo mondo. Oltre a non avere nome, viene miracolosamente in soccorso ogni volta che Corso ha bisogno di lei e lo conduce alle incisioni corrette. In “The Club Dumas”, questo personaggio si chiama Irene Adler, che è una chiara allusione al personaggio di Sir Arthur Conan Doyle in “Sherlock Holmes”, un ladro che, come la ragazza, è manipolatore e ingannevole.

Ma il più grande indizio sull’identità della ragazza è l’incisione finale. Quando Corso trova l’ultima immagine, l’immagine è di una donna nuda a cavallo di una bestia a più teste – e sembra esattamente la ragazza. Con il modo in cui la ragazza è rappresentata nel film, è probabile che rappresenti la “puttana di Babilonia“, una figura complessa presente nel Libro dell’Apocalisse nella Bibbia, e la sua caduta rispecchia la caduta di Babilonia. Detto con parole diverse, “Babilonia” è ciò che distrugge la speranza nell’efficacia della vittoria di Cristo, tutto quello che porta i fedeli a seguire l’Agnello “ovunque vada”.

Solo Corso trova il segreto per evocare il Diavolo?

Per la maggior parte di “La Nona Porta”, lo scetticismo di Corso rimane intatto. La sua opinione trova conferma anche quando assiste al fallimento del rituale di Balkan. Questa sembra una prova inconfutabile che nessuno degli eventi soprannaturali significhi qualcosa. Ma nei momenti finali del film, Corso viene smentito. C’è una ragione per cui l’evocazione di Balkan è fallita, e non è perché il Diavolo non esiste. Corso scopre che una delle incisioni con cui lavora Balkan è un falso. Forse Corso potrebbe continuare a vivere la sua vita e dimenticare completamente le sue esperienze. Ma dopo tutto quello che ha passato, non è davvero un’opzione per lui. L’avidità di denaro di Corso si trasforma in avidità di conoscenza e risposte e, dopo essere arrivato fin qui, intende scoprire la verità.

Corso trova un’incisione separata in uno dei luoghi precedenti su cui indaga. Quando vede l’immagine, si convince che tutto ciò a cui non vuole credere sul Diavolo è reale. L’incisione raffigura la Ragazza in un’immagine inscritta del 1600, che vede come prova che questo disegno è autentico. Corso ha il pezzo che a Balkan mancava da sempre, essendo guidato dal Diavolo in persona. Deviando dal finale del libro, Corso arriva quindi a un castello e attraversa un cancello pieno di luce, che molti considerano la vera “Nona Porta”.

L’ultima scena è da interpretare, con Corso che si dirige verso il cancello raffigurato nel disegno, ma completerà il rituale? La bellezza del film è che spetta allo spettatore decidere se il destino finale di Corso è quello di percorrere il sentiero dell’oscurità e vendere la sua anima a Lucifero, o qualcos’altro.