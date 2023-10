“Invito a un assassino” di Netflix è un film crime legato ad un omicidio misterioso ed è stato creato in Messico (titolo originale: Invitación a un Asesinato). Si tratta di un ibrido tra un thriller crime e una commedia, senza scene troppo violente.

La storia è molto simile a quella di “Cena con delitto” o anche ai film di Hercule Poirot usciti in questi anni.

È un mix tra commedia, thriller crime e dramma, quindi non è il classico mistery sanguinolento o violento. Piuttosto, è una storia incentrata sui personaggi. Ah, e c’è una podcaster lesbica appassionata di true crime che si mette a risolvere il crimine. Quindi i creatori hanno voluto puntare un po’ sull’inclusività che va tanto di moda negli ultimi anni.

Ma raccontiamo un po’ questa storia.

Quando l’eccentrica milionaria Olivia (Maribel Verdú di Il labirinto del fauno) invia alla sorella Agatha, un invito molto misterioso, Agatha decide immediatamente di recarsi sul posto. Le due non sono state vicine per anni, ma non perché mancasse l’affetto tra loro. Insieme ad Agatha (Regina Blandón), Olivia ha invitato un gruppo di vecchie conoscenze. Hanno tutti ricevuto lo stesso misterioso invito per un weekend sul suo yacht. Una volta lì, verrà svelato l’intero piano. Si rivela essere un gioco. Un mistero legato ad un omicidio.

“Invito a un assassino” purtroppo non dà alla protagonista, Agatha, una vera personalità come detective. Ma anche gli altri personaggi non vengono sviluppati in modo soddisfacente. Sappiamo chi sono e come sono solo perché tutti sono personaggi già visti in altre storie. Non ci aspettiamo sorprese. Questo ci fa capire quanto poco impegno è stato messo in questo copione. Chi ha scritto la sceneggiatura non sembra averci speso molto tempo. Vediamo Agatha imbattersi in indizi a caso e poi pronunciare un monologo come risposta nell’ultima mezz’ora. Ci sentiamo completamente estranei come pubblico, e considerando che la prima mezz’ora è piuttosto lenta, se non ti attacchi agli ultimi trenta minuti con pura forza di volontà, il risultato finale non ti interesserà molto.

Se hai guardato o letto abbastanza romanzi gialli, sai già come andrà a finire questo film. Ma anche se non l’hai fatto, un mistero non dovrebbe mai essere scritto in modo che tutte le nostre supposizioni siano corrette, e la soluzione ovvia sia anche quella giusta. Questo contraddice il fatto che non riceviamo molti indizi nel racconto per formare le nostre teorie su chi potrebbe fare cosa. Essenzialmente, come pubblico, abbiamo bisogno di indizi, comportamenti sospetti, sottotrame, conflitti e personalità, che alla fine si uniscono nelle teorie presentate dal detective. Ma non abbiamo niente di tutto questo in “Invito a un assassino”. Prima che il detective presentasse le risposte, non eravamo in grado di formare teorie nostre, il che è un segno della mancanza di coinvolgimento con il film.

Non mi piace nemmeno il tentativo di questo film di essere una commedia. Mi dispiace particolarmente perché il mistero in sé è eccellente, ma lo svolgimento non mi ha convinto del tutto. Mi ha dato l’idea che una parte del film sia stata tagliata via, e le parti rimanenti siano state semplicemente cucite insieme in fretta.

Inoltre, ci viene detto ripetutamente che Agatha, la protagonista, è una famosa podcaster. Ma non sappiamo come e perché. Quello che dice all’inizio è ciò che dice chiunque abbia un microfono e un dispositivo di registrazione, con un interesse per il true crime. Avrei apprezzato qualche accenno ai suoi casi, al suo metodo di lavoro, o semplicemente alle sue lotte in generale. Non ci sarebbe voluto molto per inserirlo nella sceneggiatura.

Tra l’altro, restando sull’argomento del personaggio Agatha… a mio avviso manca di fascino. Posso anche digerire personaggi insipidi nelle commedie romantiche perché anche le persone noiose hanno il diritto di innamorarsi e raccontare le loro storie. Però essere insipidi è inaccettabile quando sei il detective che cerca di gestire i grandi ego delle persone su uno yacht che nemmeno sanno cosa ci stanno a fare lì. Perché i personaggi dovrebbero ascoltare o rispettare Agatha? Alcuni sono molto ricchi, e non gli interessano i podcast di true crime. Ci sono tante cose che mancano nel film “Invito a un assassino”.

Per quanto riguarda il consigliare o meno questo film, ti direi solo di leggere un libro o cercare un altro giallo. Per me questo film merita un 4.

