La star di 35 anni – che interpreta Patrizia Reggiani, condannata per aver ingaggiato un sicario per uccidere il suo ex marito Maurizio Gucci (Adam Driver) nel film – desiderava essere il più coinvolta possibile con il suo personaggio e ha aiutato il costume designer Janty Yates a perfezionare i suoi look per il film House of Gucci.

Janty, che aveva informato il regista Sir Ridley Scott di usare l’attrice nostrana Gina Lollobrigida come ispirazione, ha ricordato: “Era incredibile Gaga. Nel primissimo incontro che abbiamo avuto ero piuttosto nervoso all’idea di spiegarglielo e lei ha detto: “voglio assomigliare a mia madre”, che è un’elegante signora italiana.

“Ero così sollevata che avessimo un’idea condivisa e poi per ogni singolo look abbiamo impiegato tre o quattro ore; gli orecchini, i bracciali, le spille, le collane, le scarpe, le borse. Normalmente con un’attrice ti assicuri che stia bene il tutto. Lei era sempre nel personaggio, parlava sempre con l’accento che ha nel film House Of Gucci”.

Patrizia amava i gioielli e gli accessori, quindi dovevano essere una parte fondamentale del look cinematografico di Laga Gaga.

Janty ha detto a Grazia:

“Ecco dove ha mostrato la sua ricchezza. Sembrava un albero di Natale ogni giorno”.

Janty, che ha lavorato diverse volte con il regista, era a conoscenza del progetto “House of Gucci” da tempo e non vedeva l’ora di lavorare al film.

Ha detto: