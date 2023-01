Le Vibrazioni sono un gruppo musicale pop rock che si è formato nel 1999 a Milano e che è formato da Francesco Sarcina (il frontman), Stefano Verderi (alla tastiera ed alla chitarra), Marco Castellani (al basso) ed Alessandro Deidda (alla batteria). Senza ombra di dubbio si tratta di una delle band più amate nel nostro paese e non solo.

Voce di brani di successo come Vieni da me, Dedicato a te, Dove, Così sbagliato, Ovunqe andrò, In una notte d’estate, Amore zen, Angelica, L’amore mi fa male e Sono più sereno per citarne alcuni. Ed oggi Le Vibrazioni sono pronte per tornare protagoniste del mondo musicale. Oggi, venerdì 6 gennaio, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Ridere Ancora che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming e che segue l’ultimo successo Rosa Intenso.

I membri de Le Vibrazioni

Il significato di Ridere Ancora

Ridere Ancora, il nuovo singolo de Le Vibrazioni, è il loro primo brano che è stato scritto in un momento difficile come quello che abbiamo vissuto durante la pandemia. Ci vuole raccontare come una bella risata possa essere l’antidoto giusto per sconfiggere ogni nostro difetto. A tal proposito, Francesco Sarcina rivela che:

“Ridere ancora è un brano per non dimenticare, ma non per vivere nel terrore, semmai per imparare a fare meglio perché l’essere umano tende a scordare facilmente. Una canzone che parla del saper dare valore al ridere assieme alle persone importanti”.

Nel frattempo, Le Vibrazioni sono attese per il loro nuovo tour del quale sono state annunciate le prime tre date: il 4 marzo al Largo Venue di Roma, l’8 marzo al Fabrique di Milano ed il 10 marzo all’Hiroshima mon Amour di Torino.

