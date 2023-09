Leo Gassmann è un cantante di Roma classe 1998. Come si intuisce facilmente dal suo cognome, è il figlio dell’attore Alessandro Gassmann e nipote del regista Vittorio Gassmann.

Lui ha sempre cercato di farsi strada per conto proprio grazie al suo talento e non grazie alla sua famiglia. Nel 2020 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Vai bene così e nel 2023 è tornato sul palco dell’Ariston con la canzone Terzo Cuore arrivando solo diciottesimo. Voce di brani come Piume, Cosa sarà di Noi, Siamo a metà, Volo a rovescio, Dimmi dove Sei fino a Maledizione e Lunedì per citarne alcuni. Un ragazzo molto amato dal pubblico non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere. E, per questo motivo, la notizia che ha dato da poco è stata accolta con entusiasmo da tutti i suoi fan che, ovviamente, non aspettavano altro da mesi.

Il cantante Leo Gassmann

Leo Gassmann, infatti, è pronto per essere il protagonista del Dammi Un Bacio Tour che, stando a quanto ci riferisce lui stesso, sarà un’esperienza indimenticabile per lui ed i suoi ammiratori. Infatti, il cantante ha promesso che saranno degli spettacoli intimi dove lui ed i suoi fan condivideranno emozioni, risate, ma non mancheranno anche le lacrime. I posti, ovviamente, saranno limitati ed il suo tour toccherà tre città. Si inizia il 22 novembre nella sua Roma per poi spostarsi a Napoli il giorno successivo, il 23 novembre, ed infine tappa conclusiva il 28 novembre a Milano. Inoltre, il giovane Gassmann ha attirato l’attenzione perchè ha rivelato che il tour è stato chiamato Dammi Un Bacio per una precisa ragione che verrà svelata in un futuro non troppo lontano. Inutile dirlo, ha subito attirato la curiosità dei suoi fan che, arrivati a questo punto, pensano e sperano nell’arrivo di un nuovo album a breve.

E tu sei un fan di Leo Gassmann? Andrai a sentirlo live in uno dei suoi tre concerti del Dammi un Bacio Tour? Ti aspettiamo nei commenti!