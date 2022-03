Guarda la nostra video recensione di Licorice Pizza e scopri cosa ci ha convinto di questo film, che ahimè, non ha saputo convincere la giuria degli Oscar.

Da dove deriva il nome del film Licorice Pizza? Precisamente da una catena di negozi di dischi di Los Angeles.

Licorice Pizza è una commedia drammatica americana del 2021 scritta e diretta da Paul Thomas Anderson. È interpretata da Alana Haim e Cooper Hoffman nei loro debutti cinematografici, insieme a un cast di supporto in cui troviamo i più veterani Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper e Benny Safdie.

Ambientato nel 1973, il film segue lo sviluppo della relazione di una giovane coppia. Licorice Pizza è uscito negli Stati Uniti in sale selezionate il 26 novembre 2021, per poi essere pubblicato su larga scala il 25 dicembre 2021. Il film ha ricevuto un plauso della critica e ha ricevuto tre nomination ai 94th Academy Awards: Miglior film, Miglior Regista e Miglior Sceneggiatura Originale. Ha anche ricevuto tre premi dal National Board of Review, tra cui Miglior Film ed è stato nominato come uno dei migliori film del 2021 dall’American Film Institute e ha ricevuto quattro nomination ai 79th Golden Globe Awards, tra cui Miglior Film – Musical o Commedia, insieme a otto nomination ai 27th Critics’ Choice Awards, inclusa quella per il miglior film. Ha anche ricevuto cinque nomination ai 75th British Academy Film Awards, dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura originale. È anche il primo film della MGM completamente prodotto, commercializzato e distribuito ad essere nominato come miglior film in 33 anni. Agli Oscar è stato uno dei grandi sconfitti, dato che non ha ricevuto nessun premio.

