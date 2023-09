In data 22 settembre 2023 è uscito finalmente il nuovissimo album di inediti dell’intramontabile Ligabue.

Si intitola “Dedicato a noi” ed è un’opera profondamente sentita il cui messaggio di fondo, secondo quanto affermato dallo stesso artista, è quello di non rassegnarsi alle ingiustizie del mondo, di cercarsi sempre e comunque anche quando gli eventi, umani o naturali, lacerano e dividono.

In questo articolo ci concentreremo però soltanto su un brano di “Dedicato a noi“, ovvero “La metà della mela“, un titolo che riguarda Ligabue da molto vicino, raccontando una parte intima della propria vita personale.

Scopriamo allora subito qui di seguito il significato e il testo di “La metà della mela“.

Significato di “La metà della mela”

Protagonista assoluto di questa canzone è un sentimento d’amore nato tra “due solitudini in comune” e cresciuto giorno dopo giorno, nonostante le incomprensioni e i litigi che talvolta hanno imperversato nella coppia.

Il brano racconta il legame che unisce Ligabue alla moglie, definita da lui come, per l’appunto, “la metà della mela“.

Testo della canzone

Abbiamo avuto giorni strani

E giorni molto più normali

Ci siamo presi tutto il tempo

Che c’era e che c’è

Su due binari paralleli

Tenuti dalle traversine

Ci siam sentiti meno soli

Davvero io e te

Quando ci siamo fatti male

Ci siamo fatti male insieme

Due solitudini in comune

E andare io e te

Non dimentico niente

Figurarsi di te

Della vita com’era

E la vita com’è

Una splendida storia

Non finisce mai più

La metà della mela

Mi sa che sei tu

Ci sono stati mal di testa

Valigie fatte e “Adesso basta”

Ma siamo ancora al nostro posto

E il posto è qui

Qui dove siamo pronti a tutto

L’amore che fa ancora effetto

Svegliarci nello stesso letto

Perfetto così

Tu guarda la combinazione

Siam combinati proprio bene

Il some con il temporale

E andare io e te

Conti ancora le stelle

Canti ancora de andré

Della vita com’era e la vita com’è

Non mi scappa più niente

Non mi scappi mai più

La metà della mela

Mi sa che sei tu

Non dimentico niente

Figurarsi di te

Della vita com’era

E la vita com’è

Una splendida storia

Non finisce mai più

La metà della mela

Mi sa che sei tu.

–

Ecco dunque il significato e il testo di “La metà della mela” di Ligabue. Adesso tocca a voi dirci qui sotto nei commenti cosa pensate di questo brano, vi aspettiamo!