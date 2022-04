Oggi, 15 aprile, la cantante e rapper statunitense vincitrice di 3 Grammy Lizzo ha pubblicato un nuovo brano intitolato “About damn time” per anticipare l’uscita prossima del suo album “Special“, che debutterà il 15 luglio di quest’anno.

Il singolo è stato definito dalla stessa Lizzo come “la canzone dell’estate“.

Significato del testo

“About damn time” è un vero proprio inno alla self-confidence, in cui viene ribadita strenuamente la necessità imprescindibile di riconoscere autonomamente il proprio valore e la forza della propria persona, senza lasciarsi traviare da ciò che pensano/dicono gli altri.

Nel video musicale, diretto da Christian Breslauer, si nota Lizzo nei panni di una frequentatrice di un gruppo di supporto chiamato “Stressed and Sexy“. Quando le viene chiesto di condividere i suoi pensieri con il resto della classe, Lizzo esce dall’aula, e, su note ritmate e vibranti, si immerge in un lungo corridoio illuminato come fosse una sala da discoteca.

L’intero edificio scolastico viene dunque da lei trasformato in un luogo di festa, in cui chiunque è libero di ballare senza regole, al fine di alleviare lo stress e di mettere in mostra, in totale tranquillità, il proprio vero “io”.

Traduzione del testo

[Intro: Lizzo]

Comunque.

[Verso 1: Lizzo]

È una brutta cagna in punto, sì, sono le trenta

Ne ho passate tante, ma continuo a flirtare (Ok)

Sono tutti di nuovo dentro l’edificio?

È passato un minuto, dimmi in che modo stai guarendo

Perché sto per lasciarmi andare ai sentimenti

Come ti senti? Come ti senti in questo momento?

[Pre-ritornello: Lizzo]

Oh, sono stata così giù e sotto pressione

Sto troppo bene per essere così stressata, sì

Oh, non sono la ragazza che ero o che ero solita essere, uh

Cagna, potrei stare meglio

[Ritornello: Lizzo]

Alza la musica, abbassa le luci

Ho la sensazione che starò bene

Va bene (va bene), va bene

Si tratta di un maledetto momento

Alza la musica, festeggiamo (Va bene)

Ho la sensazione che starò bene

Va bene (va bene), va bene

Si tratta di un maledetto momento

[Verso 2: Lizzo]

Tra un minuto, avrò bisogno di un intenso

Uomo o donna che mi dia la carica

Mi sento pignola, camminando nel mio Balenci-ecis

Cerco di tirare fuori il lato favoloso

Perché me ne frega davvero troppo

Ho bisogno di due shots nella mia tazza

Voglio alzarmi, voglio scendere

Mm, è così che mi sento adesso

[Pre-ritornello: Lizzo]

Oh, sono stata così giù e sotto pressione

Sto troppo bene per essere così stressata, sì

Oh, non sono la ragazza che ero o che ero solita essere, uh

Puttana, potrei stare meglio

[Ritornello: Lizzo]

Alza la musica, abbassa le luci

Ho la sensazione che starò bene

Va bene (va bene), va bene

Si tratta di un maledetto momento

Alza la musica, festeggiamo (Va bene)

Ho la sensazione che starò bene

Va bene (va bene), va bene

Si tratta di un maledetto momento

[Post ritornello: Lizzo]

Cagna

Perché, uh, sai che ore sono, uh

Esco stasera, esco stasera (Uh-huh)

Esco stasera, esco stasera (Woo)

Esco stasera, esco stasera

Va bene (va bene), va bene (va bene)

Si tratta di un maledetto momento

Esco stasera (Andiamo), esco stasera (Esco stasera)

Esco stasera, esco stasera (Woo)

Esco stasera, esco stasera (Esco stasera)

Va bene (va bene), va bene

Si tratta di un maledetto momento (Oh)

[Outro]

Cagna

Yeah Yeah

Era dannatamente ora