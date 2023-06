Lost Frequencies, pseudonimo con cui è principalmente conosciuto il produttore e dj di origine belga Felix De Laet, torna a calcare lo scenario musicale con un brano perfetto per l’estate ormai prossima, intitolato “The feeling” e disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme a partire da oggi, venerdì 9 giugno 2023.

Si tratta di una canzone vivace e ritmata, una di quelle che, appena ascoltata, non può che far venire un’inarrestabile voglia di ballare, caratterizzata com’è da una sonorità elettronica che sfuma in toni che ricordano il country.

Senza perderci ulteriormente in chiacchiere, però, passiamo subito qui di seguito ad analizzare il significato e la traduzione del testo di “The feeling“.

Significato di “The feeling”

Come accennato in precedenza, “The feeling” è un brano allegro, che parla di voglia di libertà, di lasciarsi ogni cosa alle spalle e scappare insieme, mentre il sentimento cresce e cresce e continua a perdurare in tutta la sua intensità.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Stiamo ballando, baby, sotto un cielo aperto

Il mio cuore è pazzo, mi dice che sei quella giusta

Dovrei correre

E la sensazione continua

[Pre-Ritornello]

Si, voliamo nella notte e lottiamo contro l’alba

Stiamo [sorseggiando] i nostri sballi, domani ce ne andremo

Dovrei correre

E la sensazione continua

[Ritornello]

E la sensazione va avanti, e avanti, e avanti

E la sensazione va avanti, e avanti, e avanti

Vieni via stanotte, solo tu ed io

E la sensazione va avanti, e avanti, e avanti

E la sensazione va avanti, e avanti, e avanti

E il sentimento va avanti, e avanti, e avanti

Vieni via stanotte, solo tu ed io

E il sentimento va avanti, e avanti, e avanti

E il sentimento va…

[Verso 2]

Mi aggrappo per lasciarmi andare

Ho perso tutto il controllo

Calci e sensazioni da ubriaco

Mi fa piacere che ce ne stiamo andando

Per come batte il mio cuore

Amo questa libertà, questa libertà



[Pre-Ritornello]

Sì, voliamo nella notte e lottiamo contro l’alba

Stiamo [sorseggiando] i nostri sballi, domani ce ne andremo

Dovrei correre

E la sensazione continua

[Ritornello]

E la sensazione va avanti, e avanti, e avanti

E la sensazione va avanti, e avanti, e avanti

Vieni via stanotte, solo tu ed io

E la sensazione va avanti, e avanti, e avanti

E la sensazione va avanti, e avanti, e avanti

E il sentimento va avanti, e avanti, e avanti

Vieni via stanotte, solo tu ed io

E il sentimento va avanti, e avanti, e avanti

E il sentimento va…

[Post-Ritornello]

(E il sentimento va avanti)

(E il sentimento va…)



[Coro]

E il sentimento va avanti, e avanti, e avanti

E la sensazione va avanti, e avanti, e avanti

Vieni via stanotte, solo tu ed io

E il sentimento va avanti, e avanti, e avanti

E il sentimento va…

Dopo aver letto il significato e la traduzione di “The feeling”, è arrivato il vostro momento di dirci cosa pensate di questo brano. Vi aspettiamo nella sezione commenti!