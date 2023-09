Sai, a volte non cerchiamo originalità in una storia, ma qualcosa di prevedibile che ci faccia sentire a nostro agio. Magari in una serata in cui vogliamo vedere la TV senza impegno. Se ti suona familiare questa situazione, allora “Love Is in the Air – Turbolenze d’amore” fa al caso tuo. È un film Netflix girato nelle Whitsundays e con Delta Goodrem come protagonista principale. Non aspettarti sorprese: potrai goderti tutto il film rilassato sul divano. E no, questo non lo rende un brutto film.

Dana Randall (interpretata da Goodrem) è l’unica pilota della Fullerton Airways, un’azienda di famiglia gestita da suo padre Jeff. Nonostante sia una compagnia aerea, Dana si concentra più sul supporto non profit nell’entroterra. Hai bisogno di spedire posta o di portare il tuo cane dal veterinario dopo un morso di serpente? Dana è la persona giusta.

Il problema è che questa mancanza di entrate non è passata inosservata agli investitori della Fullerton, che è finanziata da una società d’investimento britannica, APG Financial. William Mitchell, il figlio un po’ indeciso del proprietario, vede la Fullerton come un’opportunità per razionalizzare le attività (cioè chiuderla e venderne gli asset).

C’è un intoppo: suo padre gli dice che deve andare di persona a dare un’occhiata all’azienda, per dimostrare al consiglio di amministrazione che merita una promozione.

Quindi da un lato abbiamo Dana, la pilota senza tempo per l’amore, e dall’altro William, un britannico un po’ impacciato con un segreto che sappiamo causerà problemi in qualsiasi possibile storia d’amore.

Il film fa un buon lavoro nel mostrare la bellezza delle Whitsundays, anche se ci sono alcune notizie di una tempesta in arrivo. Con Nikki, la migliore amica di Dana, che continua a suggerire di mostrare a William il valore dell’azienda, vediamo un sacco di isole e oceani incredibili.

Tutti i personaggi sono cliché, ma questo non è necessariamente un difetto. Dana è una brava persona ma troppo concentrata sul lavoro, mentre William è un impacciato con un lato affascinante nascosto. Non c’è molta chimica tra di loro, ma entrambi sono persone simpatiche che speriamo finiscano insieme.

Il film è piacevole e intrattiene senza annoiare. E se ti stanchi del panorama (difficile), puoi sempre stupirti di come Dana sia l’unica pilota nei tropici ad essere sexy in ogni volo.

“Love Is in the Air – Turbolenze d’amore” è disponibile su Netflix dal 28 settembre 2023.

