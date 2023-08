Marco Mengoni è un cantautore di Ronciglione classe 1988. Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei maggiori esponenti della musica italiana e non solo. Sta, infatti, prendendo sempre più piede all’estero diventando uno dei capisaldi della musica pop tanto che è in arriva un nuovo tour in Europa e, probabilmente, un progetto discografico internazionale.

Voce di brani come L’essenziale, Ti ho voluto bene veramente, Mi fiderò, Guerriero, Venere e Marte, Hola fino a Pazza Musica, tormentone di questa estate che lo vede duettare con Elodie per citarne alcuni. Nel 2013 ha vinto il Festival di Sanremo con il brano L’essenziale e quest’anno ha replicato, a distanza di dieci anni, raggiungendo il primo gradino del podio sul palco dell’Ariston con la canzone Due Vite. E stando ai rumors più recenti pare che Marco Mengoni sia pronto per tornare a prendere parte alla kermesse canora anche il prossimo anno, ma questa volta non come concorrente. A condurre il Festival di Sanremo 2024 sarà sempre Amadeus che, sappiamo, è molto legato a Marco Mengoni. Per questo motivo pare gli abbia fatto un’offerta allettante a cui il cantautore non potrà rifiutare. Anche perché Mengoni è molto legato al Festival di Sanremo ed ogni volta che arriva nella città ligure prova emozioni che non ha mai provato prima, per questo motivo è sempre un piacere per lui tornare.

Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest

A darne la notizia è Novella 2000 che parla della possibilità di Mengoni come co conduttore della kermesse canora al fianco di Amadeus e forse anche di Chiara Ferragni, pronta a tornare dopo il grande successo dello scorso anno. Non sarebbe certo la prima volta che un cantante veste i panni di presentatore per il Festival di Sanremo, di recente abbiamo assistito alla performance di Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston nel 2020 ed è stato un successo. D’altronde si tratta di nomi amati dal pubblico che, in questo modo, può avere la giusta occasione per vederli anche da un’altra prospettiva e vederli mettersi in gioco. Ovviamente per il momento sono solo rumors, ma quando iniziano a girare certe voci si sa che poi, quasi sicuramente, diventeranno realtà. Una cosa è certa, se così dovesse essere, i telespettatori non vedono l’ora e seguiranno ogni singola puntata del Festival di Sanremo, d’altronde Marco Mengoni è molto amato da tutti.

E tu segui il Festival di Sanremo? Ti piacerebbe se Marco Mengoni partecipasse come co conduttore? Ti aspettiamo nei commenti!