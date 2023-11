Esce oggi, venerdì 3 novembre 2023, il nuovo album in studio del dj statunitense Marshmello.

Si intitola “Sugar papi” ed è formato da un totale di 11 tracce tutte da scoprire il cui scopo è racchiudere la dirompente passione dell’artista pluripremiato per la musica e la cultura latina, che ha potuto apprezzare di persona in occasione di uno dei suoi tanti viaggi.

Come da lui stesso sostenuto in merito, infatti: “Ho avuto il piacere di esibirmi in tutto il mondo e, per me, niente è mai stato in grado di eguagliare l’amore e l’energia che ho sentito dalla comunità latina. Per questo motivo sapevo che era importante per me trovare un modo per portare il mio pubblico in questo mondo il più possibile. Grazie a tutti i latini per avermi abbracciato e avermi permesso di far parte di una cultura così incredibile.”

Oggi però ci concentreremo su un solo brano dell’album, ovvero “Alcohol“, un reggaeton che vede la collaborazione di Marshmello con il rapper e cantante di origini portoricane Anuel AA.

Scopriamone allora subito qui di seguito il significato del testo.

Significato di “Alcohol”

La canzone esprime la voglia passionale di godersi la vita senza freni, soprattutto da un punto di vista sessuale, in compagnia di una ragazza definita perfetta e unica al mondo, il tutto mentre scorrono fiumi di alcol che fa perdere la ragione, come si evince dal ritornello:

“Stasera faremo tutto

Usciamo senza freni quando il sole tramonta

Prima ci siamo visti, subito ci siamo mangiati

Poi ci siamo persi a causa dell’alcol.”

–

Dopo aver letto il significato di “Alcohol”, diteci sotto nei commenti se avete già ascoltato questa canzone e se vi è piaciuta, vi aspettiamo!