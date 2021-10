Michele Bravi è un cantautore di Città di Castello classe 1994 diventato famoso dopo la vittoria della settima edizione di XFactor. All’attivo ha brani di successo come Mantieni il bacio, Il diario degli errori, Nero Bali, La vita e la felicità fino all’ultimo singolo Falene che è stato uno dei tormentoni dell’estate 2021 in coppia con Sophie and the Giants.

Ed ora è tornato sulla scena musicale pronto per emozionare. Oggi, venerdì 22 ottobre, è possibile ascoltare in rotazione alla radio o sulle piattaforme musicali di streaming Cronaca di un tempo incerto, il suo nuovo singolo estratto da La geografia del buio, album uscito nel gennaio 2021. La canzone è stata scritta da Michele Bravi insieme a Federica Abbate, Francesco Catitti e Cheope, nomi che spesso lo accompagnano nella sua carriera. La novità, tuttavia, è che il brano sarà accompagnato da un cortometraggio cinematografico in uscita il 25 ottobre e sceneggiato dallo stesso Bravi in collaborazione con Nicola Sorcinelli.

Michele Bravi

Il significato di Cronaca di un tempo incerto

Cronaca di un tempo incerto, nuovo singolo di Michele Bravi, riesce a toccare le corde più profonde e ad emozionare, proprio come il giovane cantautore è solito fare. Il brano parla di un mondo sul margine estremo dell’indeterminatezza, ma soprattutto è un racconto in prima persona poiché Michele Bravi racconta la sua vita dopo i momenti difficili che ha vissuto (a seguito dell’incidente che ha causato la morte di una donna). Il cantante è tornato a vedere a colori dopo periodi in cui ha vissuto in bianco e nero. Lui stesso afferma che:

“Ho imparato ad accettare l’incertezza per vivere il trauma. Lavoriamo a Cronaca di un tempo incerto da oltre un anno, sapevamo che sarebbe stato l’ultimo capitolo del mio progetto musicale”.

E tu hai già sentito Cronaca di un tempo incerto? Cosa ne pensi di questo nuovo singolo di Michele Bravi? Ti aspettiamo nei commenti!