Matteo Mobrici è un cantautore di Milano classe 1989. E’ diventato un volto ed una voce nota a livello nazionale dopo che, dal 2013 al 2020, è stato il frontman e l’autore del gruppo musicale Canova. Dopo che il gruppo si è sciolto ha intrapreso, nel febbraio 2021, la sua carriera da solista con il singolo 20100.

Voce di brani come Amici così, Stavo pensando a te, Povero cuore, Luci del Colosseo fino a Giovani mai per citarne alcuni. Ed oggi Matteo Mobrici è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 6 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Vermi che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta non sarà da solo, infatti potrà contare sulla collaborazione con Willie Peyote e Frankie hi-nrg mc.

Il significato di Vermi

Vermi, il nuovo singolo di Mobrici, è un omaggio a Quelli che Benpensano, il singolo di Frankie hi-nrg mc che, ormai da oltre un quarto di secolo, descrive il mondo in cui viviamo e ci muoviamo quotidianamente. L’obiettivo è quello di andare oltre le apparenze e lottare contro l’egoismo e la superficialità delle persone, ci si vuole rifiutare di essere una delle tante pedine della società che partecipano al gioco dell’esistenza all’interno di una società che è sempre più cieca. Ma vogliamo davvero sopravvivere oppure è arrivato il momento di vivere e di andare contro tutti i limiti imposti dal mondo? Queste le parole del cantautore a proposito del brano:

Il cantautore Matteo Mobrici

“Vermi mi ha spinto per la prima volta in mondi che non avevo mai incontrato. Stilisticamente per me è stato un esperimento, sia dal punto di vista musicale che da un punto di vista testuale, di contenuto. Le canzoni prima non esistono e poi esistono, e non puoi fare altro che seguirle e vedere dove ti portano. È un brano di reazione, che si rivolge senza filtri direttamente a chi ascolta. Crudo come i vermi che silenziosamente si fanno presenti nei nostri pensieri e vero come l’arte di alzarsi in piedi, comprendere e vivere. La crudeltà con la quale questi vermi – che metaforicamente rappresentano il nostro passato, la nostra coscienza, i nostri desideri e le nostre paure – si insinuano dentro di noi mi ha suggerito di chiamare due artisti che stimo molto, per completare il brano e dare dei punti di vista diversi. Sia Frankie hi-nrg mc che Willie Peyote hanno interpretato questo tema a loro modo, con il loro stile, che è proprio quello che stavo cercando in loro”.

Nel frattempo Mobrici si sta preparando per il 30 novembre, serata in cui salirà sul palco dell’Alcatraz di Milano per un nuovo ed imperdibile appuntamento insieme a tutti i suoi fan.

E tu sei un fan di Mobrici? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Vermi? Ti aspettiamo nei commenti!