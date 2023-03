Le riprese di “Murder Mystery 2” hanno provocato alcuni infortuni ad Adam Sandler e a Jennifer Aniston.

Pare infatti che vedremo Adam Sandler eseguire alcune sequenze d’azione impressionanti. L’attore ha detto che a causa delle numerose scene di azione è dovuto ricorrere ad un intervento chirurgico di sostituzione dell’anca, proprio alla fine delle riprese dell’attesissimo sequel al fianco di Jennifer Aniston.

Martedì 28 Marzo, in occasione della prima proiezione del film al Regency Village Theatre di Los Angeles, Adam Sandler ha dichiarato che la realizzazione di più film con scene di azione a rapida distanza tra loro ha messo a dura prova il suo fisico.

“La mia dannata anca, ho dovuto cambiarla alla fine del film! Avevo fatto così tanti film di fila. Ho girato “Spaceman” in cui sono sempre appeso all’imbracatura. Mentre recitavo in “Murder Mystery 2” continuavo a pensare: Mi sta succedendo qualcosa all’anca. Sono nei guai. Sì, devo assolutamente eseguire una radiografia”.

“Murder Mystery 2” Adam Sandler e Jennifer Aniston: nessun futuro alla “Mission Impossible”

Lo stesso Jeremy Garelick, regista della pellicola che Netflix rilascerà sul proprio catalogo Venerdì 31 Marzo, ha affermato che in alcune sequenze Adam Sandler sembrava ricalcare le imprese di Tom Cruise all’interno della saga “Mission Impossible”.

D’altro canto il comico statunitense ha replicato che girare quelle scene all’età di 56 anni è stato terribilmente spaventoso e che non cerca in alcun modo di trasformare la propria carriera nel genere esclusivamente d’azione.

Adam Sandler ha quindi elogiato lo stato di forma della collega Jennifer Aniston, mentre più volte si è dichiarato pigro e che ha dovuto faticare per mettersi in forma per questa pellicola.

Ma anche Jennifer Aniston ha dichiarato di aver subito un piccolo infortunio sul set. La star, lanciata dalla sit-com “Friends”, si è infatti ferita durante il suo ultimo giorno di riprese.