Netflix ha dato il via a un’edizione italiana del suo concorso rap di successo “Rhythm + Flow Italy”, basato sull’originale americano di successo e della versione francese di successo “Nouvelle École” che è ora alla sua seconda stagione.

“Rhythm + Flow Italy”, la versione italiana del concorso di musica rap sarà prodotta da Fremantle, e vedrà la presenza degli artisti locali Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

Il trio si occuperà della ricerca di artisti emergenti che si impongono nella scena rap italiana, con un premio al vincitore di 100.000 euro.

Netflix Rhythm + Flow Italy: sulla piattaforma dal 2024

La prima stagione formata da otto episodi di Rhythm + Flow Italy sarà disponibile esclusivamente su Netflix a partire dal 2024. La ricerca nella prima edizione si concentrerà sulle vibranti scene rap di Roma, Napoli e Milano.

Durante la competizione, i giovani rapper si metteranno alla prova con le loro abilità di freestyle, battaglie rap e la produzione di canzoni originali, guidati dal desiderio di realizzare il loro sogno.

Durante lo spettacolo, i tre giudici saranno affiancati da figure chiave della scena rap italiana, che contribuiranno a definire l’esito della competizione.

Rhythm + Flow Italy sarà scritto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Antonio Vicaretti e Chiara Guerra e diretto da Alessio Muzi.

È il primo adattamento italiano di un formato originale Netflix.

Rhythm + Flow segue le orme di un numero crescente di formati originali su Netflix che sono stati adattati in più lingue e paesi.

Questi includono “Too Hot To Handle”, che è stato adattato in Brasile e Germania; “Love is Blind”, che è stato adattato in Brasile e in Giappone, ed è attualmente in lavorazione in Svezia, Germania e Regno Unito, e “Love Never Lies”, serie spagnola che è stata adattata in Polonia.

