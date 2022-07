Non solo Will Byers, uno dei più dolci e intensi personaggi della serie del momento “Stranger Things“: il giovane Noah Schnapp ha alle spalle diversi lavori di successo nel mondo del cinema, come ad esempio “Abe” (2019), “Hubie Halloween” (2020), nel quale ha affiancato attori quali l’indimenticabile Ray Liotta e Adam Sandler, e “Aspettando Anya” (2020).



La star classe 2004 di “Stranger Things” è inoltre attualmente impegnata in un nuovissimo film la cui uscita ancora non è stabilita con precisione: “The Tutor“, le cui riprese sono già iniziate in Alabama, nella cittadina di Birmingham.



Vediamo un po’ più approfonditamente i dettagli dell’opera.

Trama di “The Tutor”

La trama del film ruota attorno alle vicende di un precettore privato che, in seguito all’ottenimento di un impiego in una sperduta villa di periferia, si trova a dover a che fare con uno studente strano, ossessionato da oscuri segreti; proprio quest’ultimo personaggio sarà interpretato dal nostro Noah Schnapp, che dunque ancora una volta dovrà mostrare grande capacità interpretativa.

Cast di “The Tutor”

Nel cast di “The Tutor“, oltre al sopracitato Noah Schnapp, figurano volti di attori noti quali Garrett Hedlund (che vestirà i panni del precettore e che abbiamo già conosciuto in “Thor: Legacy“), Victoria Justice (“Trust“), Ekaterina Baker (“Il collezionista di carte“), Jonny Weston (“We are your friends“).

