Sono passati quasi cinquant’anni dal 1974, anno in cui è uscito il film Non aprite quella porta a cura di Tobe Hooper. Ed ora, a distanza di anni, è in arrivo il sequel diretto dal titolo Texas Chainsaw Massacre atteso sulla piattaforma di streaming Netflix.

Manca sempre meno, la data di uscita è quella del 18 febbraio. Sappiamo che la regia sarà affidata a David Blue Garcia, mentre la sceneggiatura sarà a cura di Chris Thomas Devlin. Un progetto nato dalla collaborazione Legendary Pictures, Bad Hombre ed Exurbia Films e che ha tutti i presupposti per essere un successo. Ovviamente assisteremo al ritorno di Leatherface, il serial killer diventato famoso in questi anni, ci saranno vecchie conoscenze, ma anche personaggi nuovi ed originali. La novità, infatti, è proprio nel fatto che si tratta di un sequel. Fino a questo momento, infatti, sono stati create nove pellicole horror sulla falsa riga di Non aprite quella porta, ma mai un sequel e con Texas Chainsaw Massacre ripartiremo esattamente dal punto in cui il film originale ci ha lasciati.

La trama del sequel di Non aprite quella porta

Il sequel di Non aprite quella porta narra la storia di Melody e di Lila, sua sorella. Sono due giovani ragazze che decidono di mettersi in viaggio al fine di raggiungere i loro amici Dante e Ruth che le aspettano ad Harlow, un paese sperduto del Texas (nel cuore degli Stati Uniti) dove i quattro ragazzi vogliono iniziare una nuova attività e ricominciare da capo. Presto, però, si accorgono che il posto dove hanno scelto di realizzare i loro sogni non è tranquillo come sembra, anzi è tutto il contrario a causa di Faccia di cuoio (così chiamato poiché indossa una maschera di pelle umana e porta con sé una motosega per torturare i malcapitati di turno), un noto pluriomicida che conoscerà i nuovi arrivati continuando a seminare il terrore tra gli abitanti di Harlow. Tuttavia non sa che Sally Hardesty è sulle sue tracce ed è l’unica sopravvissuta al massacro del 1973 ed ora vuole finalmente ottenere vendetta. Ci riuscirà?

Il cast del sequel di Non aprite quella porta

Nel cast del sequel di Non aprite quella porta troveremo Sarah Yarkin nei panni di Melody, una giovane ragazza di San Francisco molto legata alla sorella minore Lila, intepretata da Elsie Fisher. Il killer Leatherface sarà interpretato da Mark Burnham, mentre Jacob Latimore vestirà i panni di Dante, Nell Hudson quelli di Ruth ed Olwen Fouéré sarà Sally Hardesty.

L’analisi del trailer di Texas Chainsaw Massacre

Mentre aspettiamo con ansia l’arrivo del 18 febbraio, è stato rilasciato il trailer ufficiale del sequel di Non aprite quella porta. Tutto inizia dalla tranquillità di una casa di campagna con i panni stesi al vento e ci riporta al 1974, anno in cui il film è nato. Nel 2022 assisteremo al ritorno di Leatherface con la sua simbolica motosega che viene presa e poi lasciata per terra dopo l’ennesimo colpo. Paura e terrore saranno i protagonisti, ma anche uno spiraglio di luce che fa ben sperare se non fosse che poi arriva la furia della motosega che vuole continuare il suo lavoro ed uccidere il ragazzo. Fino a quando Leatherface si toglie la maschera e la allunga verso il sole.

