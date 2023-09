Grande novità per la cantautrice statunitense Olivia Rodrigo: oggi, venerdì 8 settembre, esce infatti il nuovissimo album, secondo della sua carriera, dal titolo “Guts“.

Per celebrare questo evento, nella giornata odierna è stato anche rilasciato uno dei brani dell’album (traccia numero 8), ovvero “Get him back!”, di cui qui di seguito andremo ad analizzare il significato e a riportare la traduzione del testo.

Cominciamo subito!

Significato di “Get him back!”

Questa canzone parla di un amore finito che tuttavia ha lasciato un’impronta indelebile nella mente e nel cuore dell’artista. La donna infatti ripensa ancora al proprio ex, provando nei suoi riguardi dei sentimenti contrastanti: se da un lato vorrebbe che lui tornasse a far parte della sua vita come un tempo, dall’altro ripensa anche a tutto il dolore che a causa sua ha dovuto sopportare. Il desiderio della cantante sembra dunque quello di riaverlo con sè sì, ma per vendicarsi di lui.

Traduzione del testo

[Intro]

Uno, due, tre

Aspetta, è questa la canzone con la batteria?

[Verso 1]

Ho conosciuto un ragazzo in estate e l’ho lasciato in primavera

Ha litigato con me per ogni cosa

Aveva un ego, un temperamento e un occhio vagante

Diceva di essere alto due metri e io gli dicevo: “Amico, bel tentativo”

Ma era così divertente e aveva degli amici così strani

Ci portava alle feste e la serata non finiva mai

Un’altra canzone, un’altra discoteca, un altro bar, un altro ballo…

E quando diceva qualcosa di sbagliato, mi portava in aereo in Francia

Così mi manca alcune notti quando mi sento depressa

finché non ricordo tutte le volte che ci ha provato con la mia amica

Lo amo? Lo odio? Credo che sia un po’ come un su e giù

Se dovessi scegliere, direi che ora come ora

[Ritornello]

Voglio riprendermelo

Voglio renderlo davvero geloso, voglio farlo sentire in colpa

Oh, voglio riprendermelo

Perché poi mi manca davvero e mi rende molto triste

Oh, voglio una dolce vendetta

E lo voglio di nuovo

Voglio riprendermelo, riprendermelo, riprendermelo



[Verso 2]

Così gli scrivo tutte queste lettere, poi le butto nella spazzatura

Perché mi manca il modo in cui baciava e il modo in cui mi faceva ridere

Sì, gli ho dedicato il mio piccolo cuore, ma mentre premevo “invia”

Immagino tutte le facce dei miei amici delusi

Perché tutti sapevano le cose che mi faceva

Diceva che ero l’unica ragazza, ma non era la verità

E quando gli dicevo quanto mi aveva ferito, mi diceva che ero fuori di testa

Ma io sono la figlia di mio padre, quindi forse potrei sistemarlo…

[Ritornello]

Voglio riprendermelo

Voglio renderlo davvero geloso, voglio farlo sentire in colpa

Oh, voglio riprendermelo

Perché mi manca davvero e mi rende molto triste

Oh, voglio una dolce vendetta

E lo voglio di nuovo

Voglio riprenderlo (e poi? e poi)

Voglio riaverlo indietro, indietro, indietro

[Ponte]

Voglio aprire la sua macchina (Voglio riprendermelo)

Voglio preparargli il pranzo (Ma poi… voglio riprendermelo)

Voglio spezzargli il cuore (Ma poi io, io voglio riprendermelo)

Poi essere quella che lo ricuce (Ma poi io, io voglio tornare da lui)

Voglio baciargli il viso (Ma poi io, voglio riprendermelo)

Con un uppercut (Ma poi io, voglio riprenderlo)

Voglio incontrare sua madre (Ma poi io, voglio riprenderlo)

Solo per dirle che suo figlio fa schifo (Ma poi io, voglio riprenderlo)

Oh, voglio aprire la sua macchina, voglio preparargli il pranzo (Ma poi io, voglio riprendermelo; voglio farlo)

Voglio spezzargli il cuore e ricucirlo (Ma poi io, io voglio riprendermelo; riprendermelo)

Voglio baciargli il viso con un uppercut (Ma poi io, io voglio riprendermelo; voglio)

Voglio incontrare sua madre e dirle che suo figlio fa schifo, sì (Ma poi io, voglio riprenderlo; riprenderlo)

[Ritornello]

Voglio riprenderlo

Voglio renderlo davvero geloso, voglio farlo sentire in colpa

Oh, voglio riprenderlo

Perché poi mi manca davvero e mi rende molto triste

Oh, voglio una dolce vendetta

E lo voglio di nuovo

Voglio riprenderlo (E poi? E poi)

Voglio riaverlo indietro (Indietro, indietro)

[Outro]

Lo prenderò, lo prenderò, lo prenderò, lo riprenderò (Woo-hoo)

Lo riprenderò (Dai, dai, woo)

Lo colpirò così bene che non saprà nemmeno cosa lo ha colpito

Mi amerà e mi odierà allo stesso tempo

(Riprendilo, ragazza, è meglio che lo riprendi)

(Ci sei, ci sei)

Oh, non lo so, l’ho preso bene, l’ho preso davvero bene.

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Get him back!”, è arrivato il vostro momento di dirci nei commenti cosa pensate di questo brano!