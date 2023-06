“Paky Freestyle 2” è il titolo della nuova canzone di Paky. Un pezzo street in cui l’artista cita alcune delle sue barre più riconoscibili e famose, su una base a metà tra cassa dritta e jersey drill.

Il rapper di Rozzano non pubblicava un freestyle da molto tempo, ma da qualche giorno aveva iniziato a far circolare sui suoi canali social alcuni indizi. Adesso, a 3 anni dall’uscita di “Boogeyman”, è finalmente arrivato il momento di rispondere alle richieste fatte a gran voce dal suo pubblico.

In soli due anni il rapper ha conquistato un posto di rilievo nel panorama urban italiano, da rapper rivelazione del 2022 è diventato in pochissimo tempo un nome di riferimento, sia per i pesi massimi del rap game che per gli artisti della nuova scena, che ha contribuito a far nascere.

Il significato di “Paky Freestyle 2” di Paky

Nella traccia il rapper sottolinea l’appartenenza alle sue due città e a Glory, la sua famiglia. Paky ci mostra il quartiere e le persone che lo abitano, le famiglie che vivono insieme, mangiano insieme e i bambini che corrono per strada. Cambia la città, mutano i luoghi, ma il sangue partenopeo scorre sempre dentro le vene.

Il testo di “Paky Freestyle 2” di Paky

Grr-pow, Timon (Grr-pow)

Ah-ah

Ah-ah, ah

Ah (Glory)

A distanza di tre anni (Ah-ah)

Sto ancora aspettando chi venga a bucarmi (A bucarmi)

Ho i tossici e i clienti sotto i porticati (Ah-ah)

Per dargli la coca, la coca, la coca, la coca (La bam–)

Chiama sul Nokia, sul Nokia, sul Nokia (Ah-ah)

Dimmi soltanto a che ora, te la portano anche ora (Drin-drin-drin)

Paky, o lo paghi o non parlargli proprio

Impara quando stare al tuo posto

Nascondi le collane d’oro, il portafoglio e il tuo cell (Il cell)

Ce l’hai mo, non ce l’hai più dopo

Arrivano due bambini in moto in un giro di lancette (Ahah)

Non sai neanche che è successo (Uah-uah-uah)

Sto fumando la zaza, zaza (Zaza, zaza), in giro, giro coi mala (Coi mala)

Buttato ancora in strada, in strada, sopra ad un SH (SH)

Frequento ancora zanza, shqiptari e maranza (Maranza)

Ti entriamo dentro casa quando tu non sei in casa (Ah-ah, ah-ah)

Non dico cose a caso, non ho scritto mai una cazzata (Mai)

Tu metti il passamontagna e una rapina non l’hai mai fatta (Ah-ah)

Io avevo una busta in mano, altre nella tuta di Armani (Ahah)

Me ne davi cento oggi, le finivo tutte domani (Ah)

Paky, dammi dieci grammi, faccio diеci pali

A palline o a passaggi di mano (Ah-ah)

Da un chilo ne faccio uscire un altro

Poi un altro dallo stеsso pacco senza averlo manco toccato (Ah-ah)

Girotondo, tiki taka, ho contatti per tutta Milano (Per tutta Milano)

Fashion week e Ferragamo

Hai un problema con me? Sono sempre a Rozzano (A Rozzi)

Mi trovi in piazza con i miei, coi killer, qualche pregiudicato (Ah-ah)

Se parli di gangsta rap, quest’anno ho preso il controllo (Ah-ah)

Qui non è un videogioco, è vita vera, posa il controller (Ah)

“Uah uah” sul Range Rover, pow-pow, sei game over

A-All black come ombre, entriamo senza lasciare prove (Senza lasciare prove)

Non c’è pace né amore per noi che veniamo da dove (Da dove)

Un bambino di anni nove (Ah-ah) viene e ti buca l’addome (Ah-ah, ah-ah)

Ho-Ho gli occhi chiusi come a Taiwan (Taiwan)

Butto fumo, purple banana

O quando ti punto il ferro in faccia (Tu-tu-tu-tu)

Un vero ghetto boy sotto c’ha i coglioni e un brutto cognome (Ah-ah, ah-ah)

Siamo nati già in prigione

