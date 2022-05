Pálpito è una serie tv colombiana di Leonardo Padron che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso aprile (qui puoi leggere la nostra recensione).

Vede come protagonisti principali Simon e Valeria, innamorati e felici, separati da un incidente stradale in cui Valeria sparisce misteriosamente, senza fare mai più ritorno. Il giallo sulla scomparsa della donna nasconde un segreto ancora più sconvolgente che cambierà la vita di Simon, deciso ad indagare per la verità. All’attivo ha una prima stagione con 14 episodi che, nel giro di poco tempo, ha conquistato i telespettatori tanto che è diventata una delle serie tv più viste sulla piattaforma di streaming. Pálpito ha scalato la top 10 dei contenuti più visti in ben 68 paesi nelle ultime settimane raggiungendo le 68,04 milioni di ore di visione a livello globale solo nella prima settimana di uscita. In Italia, attualmente, è al quarto posto nella classifica delle serie tv più viste di Netflix. Intervistato da Deadline, il creatore Leonardo Padròn ha rivelato che:

“Non appena hanno finito la serie, i fan hanno chiesto una seconda stagione. Non avrei potuto sognare una risposta migliore. Sono così entusiasta di creare un’altra stagione per gli spettatori in virtù di un nuovo accordo con Netflix”.

Proprio sulla scia del successo mondiale di Pálpito, Padròn ha firmato un accordo pluriennale con Netflix che gli permetterà così di lavorare alla seconda stagione della serie tv colombiana, ma anche ad altri progetti, seguendo la falsa riga di Shonda Rhimes. Padròn prosegue affermando che:

“Mi sento privilegiato e onorato dalla responsabilità che Netflix mi ha dato, di continuare a raccontare storie che affascinano il pubblico. Pálpito dimostra ancora una volta che i contenuti realizzati in America Latina possono raggiungere tutte le parti del mondo. Sono progetti con il loro timbro unico, ma allo stesso tempo universale, e ospitano una vasta gamma di talenti locali davanti e dietro la telecamera. Sono storie che ci mostrano il mondo nel modo più profondo”.

Ovviamente, la seconda stagione di Pálpito è stata annunciata da poche ore, quindi al momento non ci è dato sapere che direzione prenderà la storia. Lo stesso Leonardo Padròn ha confessato che si vuole prendere un po’ di tempo per abituarsi a queste belle notizie prima di creare un sequel per la serie tv. Sicuramente non mancheranno le nuove avventure in grado di appassionare il pubblico, d’altronde l’ultimo episodio della prima stagione, dal titolo La confessione, si è concluso tra misteri irrisolti e domande senza risposta. In attesa di iniziare le riprese del nuovo capitolo, si spera che entro la metà del 2023 Pálpito 2 possa fare il suo debutto sul piccolo schermo. Netflix, d’altronde, è alla ricerca di titoli su cui puntare per poter recuperare gli abbonati che stanno abbandonando la piattaforma di streaming.



E tu hai già visto Pálpito? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!