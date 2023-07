Paradise è un film che ha fatto il suo debutto su Netflix da poco (qui puoi leggere la nostra recensione) e che, nonostante questo, ha già avuto un ottimo successo tanto che, senza ombra di dubbio, il colosso di streaming non ha dubbi sul fatto che sia uno dei migliori film del 2023. A volte magari sembra portarci in un mondo utopico e raccontarci cose che, nella realtà, non possono avere riscontro, ma al tempo stesso ci porta anche a riflettere sulle situazioni sociali e sulle paure che sono le protagoniste del mondo in cui viviamo.

Il film ci racconta della coppia formata da Elena e Max che vivono una vita che possiamo definire quasi perfetta. Tutte le cose perfette però, si sa, nascondono qualche lato oscuro ed è così anche in questo caso. I due, infatti, iniziano a ricevere delle richieste inaspettate di risarcimento assicurativo, ma si tratta di cifre che non possono pagare. Per pagare questi debiti, Elena deve pagare con 40 anni della sua vita e si vede “derubata” del suo futuro insieme alla persona amata. Da parte sua Max fa il possibile per recuperare gli anni che Elena ha perso, ma purtroppo niente sarà più come prima. Se non hai ancora avuto modo di guardare Paradise ti consigliamo di non proseguire con la lettura dell’articolo perché contiene degli spoiler indesiderati.

Nella parte conclusiva di Paradise vediamo Elena invecchiata di oltre 40 anni proprio perché è stata costretta a rinunciare a quasi metà della sua vita per pagare i debiti di una casa andata a fuoco su richiesta delle compagnia assicurativa. Max, tuttavia, non si rassegna e le prova tutte per poter continuare a vivere con la donna della sua vita. Sophie, la fondatrice di Aeon (azienda che si occupa di trasferimenti di anni da una persona ad un’altra grazie alla donazione di anni di vita) è la persona giusta e compatibile con Elena e quindi Max cerca di trovare un metodo alternativo per invertire il procedimento di invecchiamento di Elena sostituendola con Sophie. Quest’ultima, però, non è a conoscenza del piano di Max che cerca di sequestrarla per portare a termine il suo piano. Tuttavia Max si sbaglia e prende Maria, la figlia di Elena, una giovane ragazza che ha il Dna compatibile con quello di Elena e può essere la donatrice perfetta degli anni persi da Elena per ridarle la sua gioventù.

Ma anche in questo caso non tutto va per il verso giusto perché un gruppo di ribelli che vuole uccidere Sophie e distruggere la Aeon si intromette e spara a Sophie. Maria viene portata da Elena dove si effettuano gli scambi abusivi di anni ed invecchia immediatamente di 40 anni, mentre la mamma rimane giovane. In questo modo Elena può tornare a riprendersi la sua gioventù, ma è completamente cambiata tanto che Max non la riconosce più. Alla fine troviamo Sophie che si rifiuta di ridare gli anni dell’adolescenza alla figlia, mentre Elena è giovane ed è incinta, vive in una bella casa sul mare, ma non sta più insieme a Max. Elena, infatti, sta con un altro uomo che la farà diventare madre. E Max? Cerca di distruggere la Aeon ed entra a far parte del gruppo di ribelli di cui abbiamo parlato prima.

Ci sarà un nuovo capitolo di Paradise?

Un finale che, di per sé, potremmo definire perfetto in quanto porta la giusta conclusione alla storia. Al tempo stesso, però, sappiamo che Paradise avrebbe ancora molto da offrire. Ed infatti, nelle ultime ore, sono diverse le opzioni che sono sorte e che sono tutte appoggiate dai fan del film che, ovviamente, vorrebbero non si concludesse tutto così. Si parla di un prequel che ci potrebbe spiegare la nascita della Aeon e di come sia riuscito a rivoluzionare il mondo dando uno squilibrio alle classi sociali. Ma si parla anche di un sequel con Max e la sua storia in questa rivoluzione contro l’azienda che ha donato, di nuovo, gli anni persi alla sua Elena. Le opzioni sono diverse, ma si sa che di solito quando un film si conclude le due opzioni principali restano quelle del prequel e del sequel poiché ci permettono di conoscere ancora meglio la storia che viene narrata. Eppure non finisce qui, c’è chi chiede a gran voce uno spin off con protagonista Elena e la sua nuova famiglia per vedere come la ragazza sia riuscita a riappropriarsi della sua vita e magari poter conoscere qualcosa di più sul suo nuovo compagno. Per il momento Netflix non si è pronunciata su nessuna di queste possibilità. C’è bisogno di un po’ di tempo per decidere e scegliere la strada migliore, ma una cosa è certa: gli ascolti che ha raggiunto Paradise sulla piattaforma di streaming sono davvero ottimi ed ottimo è stato anche il riscontro da parte della critica. Viene spontaneo pensare che Paradise non si fermerà qui, a maggior ragione ora che Netflix sta facendo di tutto per attirare nuovi utenti sulla sua piattaforma.

E tu hai già avuto modo di vedere il film Paradise? Ti piacerebbe se ci fosse un nuovo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!