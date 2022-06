Paul Haggis è un regista inglese classe 1953. Durante la sua carriera ha scritto e prodotto Crash (film vincitore dell’Oscar nel 2005), ma anche i famosi Million Dollar Baby, Casino Royale e Quantum of Solace per citarne alcuni. In questi giorni si trova in Italia, precisamente in Puglia, poiché doveva prendere parte all’Allora Fest Film Festival di Ostuni.

Tuttavia, le agenzie di stampa italiane hanno dato la notizia del suo arresto. Il regista premio Oscar, infatti, è stato arrestato in Puglia con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La procura di Brindisi ha affermato come l’uomo sia stato anche accusato di lesioni personali aggravate e di reati commessi nei confronti di una giovane ragazza straniera. L’Ansa riferisce come Haggis abbia smentito tali accuse tramite il suo legale Michele Laforgia tanto che anche la Bbc lo ha contattato ed ha ottenuto come informazioni il fatto che Haggis abbia chiesto al legale di fare le migliori indagini possibili e che lui è totalmente innocente. A sostenere la tesi della sua innocenza anche Priya Chaudhry, altro avvocato che rappresenta il regista, e che ha rilasciato un’intervista a Variety dove afferma:

“Secondo la legge italiana, non posso fornire le prove. Detto questo, sono fiducioso che tutte le accuse contro il signor Haggis saranno respinte. Il mio assistito è totalmente innocente ed è disposto a collaborare completamente con le autorità in modo tale che la verità possa venire a galla il prima possibile”.

Stando a quanto riferisce La Repubblica, Paul Haggis al momento si trova agli arresti domiciliari in una masseria ad Ostuni in compagnia della figlia e dei nipoti. Mentre i direttori dell’Allora Fest Film Festival hanno immediatamente provveduto a rimuovere qualsiasi partecipazione del regista dall’evento. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di fare un po’ di chiarezza anche perché non è la prima volta che Haggis si trova al centro di questi rumors ed ha all’attivo delle cause civili mosse da quattro donne degli Stati Uniti proprio per violenza e molestie, oltre quella in corso in questo periodo dopo la denuncia di Haleigh Breest, sua addetta stampa. Episodi che lo hanno portato ad essere fuori dal circuito di Hollywood. Per questo motivo, l’invito al festival italiano rappresentava per lui una sorta di rivincita, ma purtroppo non è andato per il meglio. L’incontro con questa ragazza inglese di 30 anni (che sui social network e nella vita reale usa un nome francese come pseudonimo) risale al mese di aprile durante un festival cinematografico dove si sono incontrati per la prima volta, tanto che la ragazza aveva postato una foto sui social network in sua compagnia scrivendo:

Il regista Paul Haggis

“Ho avuto l’onore di incontrare Paul Haggis. Un momento di grandissima emozione che ha aumentato il mio interesse per il cinema”.

I due sono rimasti in contatto tramite i social network ed hanno iniziato a sentirsi in privato scambiandosi centinaia di messaggi che, oggi, sono in mano alle forze dell’ordine. Dopo mesi decidono di rivedersi e la ragazza accetta l’invito e lo raggiunge ad Ostuni domenica. L’inglese voleva parlare di alcune possibilità di lavoro ed afferma di aver subito messo in chiaro che non aveva intenzione di andare oltre con lui anche se comunque non vi sono prenotazioni a suo nome nel bed & breakfast e questo fa dedurre che era favorevole a condividere la stessa camera da letto con il regista. Ed invece lui ha abusato di lei per ben due volte: la prima volta lei ha deciso di non denunciare anche se è rimasta scossa, ma il fascino del regista ha prevalso tanto che ha lasciato a Haggis un biglietto d’amore scritto di proprio pugno. Poi lui è andato al lavoro e la ragazza si è concessa un giro nella valle d’Itria, come documentato dai social, per poi ritrovarsi a cena.

Martedì, è andata in scena la seconda violenza nei confronti della giovane fino ad un violento litigio tra i due con il regista che, con una macchina a noleggio, la ha accompagnata all’aeroporto di Brindisi e l’ha lasciata tutta sola, in stato confusionale. Aiutata da un’hostess, la ragazza ha confessato il tutto con la dichiarazione che è stata raccolta dalla polizia sul posto. Senza consenso, si sa, si passa alla violenza e la ragazza ha ribadito che lei voleva solo passare del tempo in compagnia del regista senza andare oltre. Il referto medico conferma i rapporti sessuali e le lesioni, così si è deciso per il fermo di Paul Haggis che, entro giovedì, sarà protagonista di un interrogatorio di garanzia.

E tu eri a conoscenza di questa vicenda? Chi pensi abbia ragione, Paul Haggis o la ragazza inglese? Ti aspettiamo nei commenti!