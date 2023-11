Pier Silvio Berlusconi si è aperto sulla nuova stagione televisiva, parlando del recente sorpasso delle reti Mediaset ai danni della tv pubblica nella battaglia degli ascolti.

L’ad della tv privata si gode il successo della nuova linea editoriale da lui stesso indicata per le sue reti, ma non si gode altrettanto il periodo nero della nuova Rai sovranista, accusata di avere “una condotta autolesionista che fa male a tutto il sistema televisivo” a suon di porte girevoli e programmi flop.

Come spiegato nell’intervista, infatti, secondo l’ad di Mediaset, la Rai avrebbe perso il suo “ruolo istituzionale” in quanto “guida del sistema editoriale italiano”. La tv pubblica non sarebbe più il concorrente più grande, in grado di “tenere alto il benchmark” e aiutare le altre aziende a rapportarsi con l’intero sistema.

Stando sempre alle parole di Pier Silvio Berlusconi la crisi della Rai avrebbe inoltre origini tutt’altro che recenti o corrispondenti all’avvento della nuova Rai targata centrodestra: “Non penso che le difficoltà della Rai di oggi siano colpa dei nuovi vertici Rai, arrivati da pochi mesi. Gli errori piuttosto vengono da lontano”.

Qualche settimana fa inoltre, dopo la questione dei fuorionda di Andrea Giambruno, Fiorello aveva ironizzato sulla risposta di Pier Silvio Berlusconi e aveva detto: “Pier Silvio Berlusconi non sapeva nulla del servizio di Striscia. Lo conosco da quando era piccolo, è una persona onesta: a quell’ora guarda “Un Posto al Sole”.

Lasciandosi poi scappare che tra i pensieri del patron di Mediaset ci sarebbe anche l’idea di portare la fortunata soap di Rai Tre su Mediaset, ma che la tv pubblica non cede.

Pier Silvio Berlusconi Mediaset: vincenti i cambiamenti attuati

Periodo d’oro per le reti Mediaset, i nuovi volti scelti per condurre le trasmissioni e l’arrivo di conduttori importanti come Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, hanno portato i loro frutti.

L’ad Mediaset si è detto “convintissimo” della sua nuova politica, indipendentemente dai risultati:

“Stavamo rischiando di andare oltre. Anche se fosse, e così non è, meglio un punto di share in meno che cadere nella mancanza di rispetto”.

