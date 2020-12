Il Signore degli Anelli, una delle più grandi saghe fantasy della storia del cinema, che proprio in questi giorni esce nella sua nuova versione in 4k, fa ancora parlare di sé grazie alla bellissima iniziativa intrapresa da alcuni degli attori protagonisti della storia.

Gli attori Ian McKellen (che nei film interpreta Gandalf), John Rhys-Davies (Gimli) e Martin Freeman (Bilbo ne Lo Hobbit) hanno messo insieme le proprie forze per rilevare la vecchia dimora di J.R.R. Tolkien, 20 Northmoor Road, casa nella quale lo scrittore scrisse i suoi meravigliosi romanzi.

La casa stava per essere messa all’asta dall’agenzia immobiliare Breckon & Breckon, ma per fortuna questo non accadrà proprio grazie all’iniziativa dei tre attori che con questo gesto hanno dimostrato il profondo legame con le opere tolkeniane e l’importanza nelle loro carriere di ruoli come quelli rivestiti nei film di Peter Jackson.

La casa di Tolkien diventa un centro letterario

La notizia ancora più bella è che il maestoso edificio, salvato da un destino incerto, sarà trasformata in un centro letterario in onore di Tolkien.

Si tratta di 380 metri quadri di abitazione, suddivisa in diverse stanze e un incantevole giardino, a pochi chilometri da Londra. L’edificio è rimasto praticamente invariato dal lontano 1924, quando fu acquistato da Tolkien e dalla sua famiglia, che si trasferì lì nel momento in cui divenne professore nella vicina università di Oxford. In quella casa Tolkien abitò per ben 17 anni, anni molto importanti per la sua vita letteraria, perché fu quello il periodo in cui il Professore si dedicò alla scrittura di libri come Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Che bello sapere che un luogo così importante stia per diventare un punto di ritrovo per gli amanti della letteratura e del fantasy!

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.