Tenero e simpatico ma anche molto profondo e riflessivo: così si presenta il manga “Ranking of kings“, il cui autore è Sosuke Toka e che è stato serializzato a partire dal 2017.

Un successo sfolgorante, che ha permesso all’opera cartacea di ricevere un adattamento animato in 23 episodi e uno spin-off dedicato rilasciato giusto quest’anno su Cruncyroll, intitolato “Ranking of kings: the treasure chest of courage“.

Non solo questo, però: WIT Studio, che già si è preoccupata di curare l’anime, ha infatti recentemente annunciato la volontà di trasporre “Ranking of kings” in un film in uscita al cinema.

Non si tratta però, secondo le prime indiscrezioni, di un semplice adattamento del manga, siccome il materiale a disposizione è relativamente poco, bensì di un’opera avente una storia del tutto originale, che cioè racconterà dei fatti non canonici, in grado di espandere l’universo narrativo del titolo primario.

“Ranking of kings“, per chi non lo sapesse, ha per protagonista il giovane principe Boji, che è sordo e privo di alcun potere, ma dotato di un grande sogno: quello di diventare il re più grande e importante del mondo. Tutti coloro che gli stanno intorno però non credono nelle sue capacità, ad eccezione di un misterioso essere, un’ombra di nome Kage, l’unico che sembra davvero credere in lui e che è in realtà l’unico superstite di un gruppo di assassini che ora sopravvive rubando. La trama segue dunque la vita e la crescita di Boji a fianco dell’ombra.

Il film di “Ranking of kings” è attualmente in produzione e la data di uscita, al momento per niente certa, speriamo possa essere fissata già durante il corso del 2024.

–

