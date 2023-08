Nel periodo in cui i live action sono i veri protagonisti, la lista continua ad allungarsi. D’altronde i classici della Disney sono amati da tutti, grandi e piccini, quindi nessun titolo può essere lasciato indietro e non essere convertito a live action.

Ad esempio, Rapunzel – L’intreccio della torre è uno dei titoli della Disney un po’ più moderno rispetto ai classici, risale al 2010 infatti, ma nonostante questo è comunque molto amato da tutti. Per questo motivo, nell’ultimo periodo più che mai, si vocifera dell’arrivo di un live action che vedrà protagonista la bella ragazza dai lunghi capelli. Ed, a differenza di altri live action che hanno deciso di affidare il ruolo ad attrici non proprio simili alle protagoniste originali (è sufficiente pensare alle critiche sorte per la scelta di Halle Bailey nei panni di Ariel de La Sirenetta o di Rachel Zegler in quelli di Biancaneve) pare che per Rapunzel non ci si voglia discostare troppo dall’originale, forse proprio per evitare effimere critiche. Stando a quanto riporta lo scooper Daniel Richtman, che difficilmente sbaglia, sembra che la Disney voglia affidare il ruolo di Rapunzel a Florence Pugh, attrice del Regno Unito classe 1996.

L’attrice Florence Pugh

La Pugh è uno dei volti del cinema femminile che sta avendo sempre più successo, soprattutto dopo aver ottenuto la candidatura al premio Oscar come migliore attrice non protagonista per la pellicola Piccole Donne. Giovane, ma con un curriculum di tutto rispetto. Senza dubbio, il live action di Rapunzel vedrà la luce, soprattutto dopo l’addio definitivo a quello che doveva essere il live action de Il Gobbo di Notre Dame, ma che è troppo difficile da realizzare. Nel frattempo, sui social network è iniziato il toto cast. Ovviamente si spera che Florence Pugh accetti e che sia lei la prossima Rapunzel, ma se così non dovesse essere e dovesse rinunciare al ruolo, il pubblico ha già pronta la giusta sostituta: l’attrice Amanda Seyfried, ovvero colei che, nell’ultimo periodo, ha affascinato tutti con le sue performance vocali in Mamma Mia ed in Mamma Mia! Ci Risiamo.

Per quanto riguarfda gli altri ruoli del live action di Rapunzel, invece, ad esempio per Madre Gothel uno dei nomi più richiesti è quello di Cher. La cantante ed attrice, infatti, sarebbe perfetta per i più per vestire i panni della strega cattiva e madre adottiva della giovane Rapunzel. Cher, inoltre, ha affiancato Amanda Seyfried nei due capitoli di Mamma Mia. Non ci resta altro che aspettare e vedere, come prima cosa, se il live action di Rapunzel vedrà davvero la luce e poi, in secondo luogo, se la Disney scegliere come attori protagonisti i nomi suggeriti dai telespettatori. Certo, ora è tutto un po’ più difficile, soprattutto considerando i tempi rallentati a causa dello sciopero degli attori del mondo di Hollywood, ma non ci sono problemi. Il live action di Rapunzel, infatti, se vedrà la luce arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo non prima dell’estate 2024 subito dopo il live action di Biancaneve, quindi c’è tempo per realizzare il tutto.

Ed a te piacerebbe un live action su Rapunzel? Secondo te Florence Pugh è la scelta migliore per vestire i panni della protagonista? Ti aspettiamo nei commenti!