Dopo il grande successo della scorsa estate con la hit “Shakerando”, Rhove torna con il nuovo singolo “Ancora”. La canzone è disponibile da oggi, Venerdì 23 Giugno 2023, su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

“Ancora” segna una svolta più personale e introspettiva dell’artista. Rhove ha presentato direttamente l’uscita della canzone attraverso un post su suoi social.

“Per noi la vita è fatta di avventure, c’è chi la spreca e chi la vive come se fosse ogni volta l’ultimo giorno”, ha spiegato il cantante.

Scritta direttamente da Rhove, “Ancora” è distribuita sotto etichetta discografica Universal Music Italia Srl e vede alla produzione Madfingerz e Antonio Sassone.

Il rapper milanese nell’ultimo periodo ha ottenuto grandissimi successi. Ha raggiunto le altissime posizioni di classifica e la sua ultima canzone “Pelè”, rilasciata lo scorso Marzo, ha raggiunto il numero 1 in tendenza su TikTok con oltre 140 mila utilizzi.

In pochissimo tempo l’artista ha conquistato 10 Dischi di Platino e 7 dischi Oro e oltre 1 miliardo e 400 milioni di stream totali.

Il significato del testo di “Ancora” di Rhove

Il testo di “Ancora” di Rhove è fortemente legato all’amore e alle emozioni. L’artista parla personalmente del dolore e delle difficoltà incontrati in una relazione sentimentale.

I problemi nella coppia non hanno però diminuito il desiderio di stare insieme.

Nella prima parte della canzone, il rapper, rivolto verso la sua partner, afferma di aver perso un po’ la spensieratezza. Rhove ricorda così il passato, i momenti più felici passati insieme, quando festeggiavano i compleanni senza curarsi delle scarse condizioni economiche.

Il cantante evidenzia le difficoltà ma è in conflitto sulla possibile separazione. Si sente bene in sua compagnia ma allo stesso tempo il malessere si accresce perché non riesce a risolvere i problemi.

Sul finire della hit, Rhove riflette sugli errori e i rimpianti. Vorrebbe tornare indietro per aggiustare le cose ma è consapevole che deve accettare il passato per andare avanti.

Il testo di Ancora di Rhove

I won’t hesitate, no more, no more

It cannot wait, I’m yours

Come fai, fai

Siamo in mezzo ai guai, ai

Io sono felice, tu non sorridi mai

Sono io, lo sai

Non mi ricordo quando compi gli anni

Facevamo il compleanno nelle case popolari

Sono fermo con le mani, i fianchi e gli occhi sul soffitto

E vorrei farti sentire cosa penso quando fingo

Ti faccio sentire il pezzo più bello che ti ho scritto

Non ero riuscito a dirti quelle cose da vicino

Io volevo gridarti che ti amavo e non l’ho fatto

Son rimasto in silenzio a guardarti mentre andavi

Alla fine tu mi manchi scusa per quello che ho fatto

Quando ho bisogno di forza non ci sono le tue mani

Ti dicevo: “Aiutami, non riesco a uscire da qui”

Pensiamo che è ingiusto così

Ma ora non so più se

Mi fa bene ancora stare con te, eh

Anche se fa male perché, eh

Alla fine dei problemi noi ci siamo persi

Però tu mi manchi ancora

Sai, io volevo dirti questo

Tu non sai quanto tempo ho speso

Per ‘sta roba mia madre non dormiva la notte

Perché io scrivevo

Quando lei ha visto il mio primo concerto

Io e le sue lacrime che cadevano

Ho ringraziato ogni persona che ha reso possibile tutto questo

Gli amici che ho perso son con un altro che mi odia

Così me la prendo solo

Con te litighiamo ancora

Faccio finta di esser sordo quando tu mi parli sopra

Da quando mi sento solo, ah

Ti dicevo: “Aiutami, non riesco a uscire da qui”

Pensiamo che è ingiusto così

Ma ora non so più se

Mi fa bene ancora stare con te, eh

Anche se fa male perché, eh

Alla fine dei problemi noi ci siamo persi

Però tu mi manchi ancora

Ho perso la via e non so cosa fare

Non è colpa mia se ti ho fatto del male

Sembrava ci fosse il sole sulle nostre strade

Però tu mi manchi ancora

Eh, eh

Avrei voluto tornare indietro

Cambiare ogni piano scritto

Ma il mio respiro ha appannato il vetro

Disegnato una faccia col sorriso

Forse questo è il mio destino

Dovrò aspettare per vederlo

Tanto arriverà un punto in cui tutti gli sbagli verranno con noi là dentro

