In questa estate in cui, a poco a poco, cerchiamo di uscire dal periodo pandemico, ecco che arriva Un bacio all’improvviso di Rocco Hunt e Ana Mena, una canzone che, insieme a diverse altre, si sta imponendo come tormentone dell’estate 2021.

Con Un bacio all’improvviso il rapper partenopeo Rocco Hunt cerca di tornare deliberatamente alla spensieratezza e all’allegria che ci è mancata in questi lunghi mesi di lockdown, e per farlo si lascia accompagnare dalla pop star spagnola Ana Mena, ormai conosciuta e amata anche nel nostro paese (Basta pensare alle hit D’estate non vale e Una volta ancora fatte con Fred De Palma, oppure A un passo dalla luna, cantata con lo stesso Rocco Hunt).

Anche Un bacio all’improvviso non è da meno, e s’impone come una canzone allegra e ritmata, che insieme al video ufficiale girato in Spagna (tra Barcellona e la Costa Brava), ci fa venire subito voglia di ballare.

Il significato del testo di Un bacio all’Improvviso

La canzone è stata scritta da Rocco Hunt insieme a Zef e a Federica Abbate, già autori di numerose delle hit degli anni scorsi.

Il testo è un mix di spensieratezza e allegria, di voglia di godersi la vita ma anche di un amore travolgente, che riempie la testa e il cuore. Lo stesso Rocco Hunt, nel presentare la canzone ha detto: “E’ arrivato il momento di riabbracciare la vita e sentirci spensierati”.

E Un bacio all’improvviso è proprio questo: allegria, spensieratezza, voglia di vivere le emozioni e i sentimenti al massimo.

Il video ufficiale della canzone, che mostra Rocco e Ana in diverse location mentre cantano e ballano sulle note della canzone, ha in poco tempo raggiunto milioni di visualizzazioni. Un video semplice che parla di estate e di voglia di lasciarsi andare. La clip è stata diretta da Fabrizio Conte.

