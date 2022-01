Samuel è un cantautore di Torino classe 1972. Diventato famoso per essere stato il frontman dei Subsonica, è la voce di brani di successo come Vedrai, La Luna Piena, Rabbia, La Risposta, Gira la Testa e Giochi Pericolosi fino al duetto con Francesca Michielin, lo scorso anno, sulle note di Cinema che lo hanno portato ad essere un volto amato del panorama musicale italiano anche senza i suoi Subsonica.

Una carriera in ascesa tanto che lui stesso ha iniziato a distaccarsi dal suo passato. Ad esempio, nell’ultimo tour non ha cantato neanche un brano della sua band. Ed oggi, venerdì 7 gennaio, torna sulla scena musicale. Da oggi, infatti, in rotazione alla radio e sulle piattaforme di streaming musicali Samuel sarà il protagonista con Elettronica, brano scritto insieme ad Andrea Bonomo e Dade e che arriva dopo Brigatabianca, il suo secondo album da solista pubblicato lo scorso gennaio.

Il cantante Samuel

Il significato di Elettronica

In Elettronica, Samuel racconta il linguaggio universale dei sintetizzatori attraverso la musica elettronica, ovvero il suo modo preferito per rivolgersi al mondo ed al suo pubblico. Il brano parla proprio del suo amore per questa musicalità, ma parla anche della notte, ovvero il momento in cui la musica riesce a dare il meglio di sé e quando un artista riesce a comporre nel migliore dei modi. Racconta di una notte di festa dove i protagonisti sono il ritmo ed il desiderio di libertà che viene raccontato tramite la forza della musica. Samuel stesso a proposito del suo nuovo singolo afferma che:

“Il suono della musica elettronica, che nasce con l’invenzione dei sintetizzatori e dall’utilizzo di esso per costruire un linguaggio oggi diventato con l’avvento dei computer un linguaggio universale, è da sempre il mio. Sono cresciuto a Torino, una città che amo molto, e che per prima in Italia ha adottato l’utilizzo di questa tessitura musicale. ‘Elettronica’ racconta la mia passione per questa musicalità e per la notte: il luogo in cui la musica elettronica da sempre dà il meglio di sé. Negli anni ’90 si usciva di casa per andare alle serate di elettronica e quel periodo storico ha generato correnti molto importanti su cui si è fondata tutta la mia vita musicale. È un brano che ripercorre nei ricordi quel luogo temporale, in cui proprio la musica elettronica ci faceva uscire di casa, ci faceva stare insieme, nei club e faceva nascere un nuovo linguaggio pop”.

Nel frattempo, vi è grande attesa per l’Elettronica Club Tour che partirà proprio questa sera da Brescia e che andrà avanti fino al 25 febbraio toccando diverse città del nostro paese come Livorno, Roncade, Bologna, Firenze, Roma, Bergamo e Torino.

