Sandra Bullock (Amare per sempre, I sublimi segreti delle Ya-Ya sisters, Molto forte, incredibilmente vicino) attrice amatissima da tutti i suoi fan e da un po’ di tempo lontana dagli schermi cinematografici – la sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2018 nel film Bird Box diretto da Susanne Bier (Non desiderare la donna d’altri, Dopo il matrimonio, The Undoing – Le verità non dette) -, sta per tornare con un nuovo film, ovvero The Unforgivable, diretto dal regista Casey Tebo (Black Friday, Barely Legal, Steven Tyler: Out on a Limb).

Così come da diverso tempo oramai succede, The Unforgivable, nuovo film drammatico targato Netflix, sarà proiettato in alcuni cinema selezionati in tutta Italia a partire dal prossimo 24 novembre, per poi essere visibile a partire dal 10 dicembre anche su Netflix, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Una maniera, quindi, per avvicinare i telespettatori al cinema anche tramite il piccolo schermo, politica che sempre più incontra i favori di una parte di pubblico che sceglie di guardare i film comodamente in poltrona.

L’attrice sembra gradire questa scelta, come infatti aveva già dichiarato in passato, lei infatti crede molto nell’innovazione che le piattaforme streaming hanno saputo introdurre nel mondo cinematografico grazie ai loro potenti ed efficaci mezzi. Ricordate queste sue dichiarazioni? Vi avevamo raccontato qui del suo pensiero rispetto a tali scelte.

Sandra Bullock

Sandra Bullock sarà una ex detenuta

Sandra Bullock – attrice vincitrice di diversi premi cinematografici tra i quali il premio Oscar come miglior attrice, il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico e lo Screen Actors Guild Award -, ha deciso di abbandonare per il momento ruoli brillanti e tornare a quelli drammatici. In questa occasione, infatti, si calerà nei panni di un’ex detenuta ormai libera, chiamata a trovare il modo di inserirsi nuovamente nella società.

È stato dunque presentato il trailer ufficiale di The Unforgivable, che vi proponiamo oggi, e che ci mostra una donna tormentata dal proprio passato. Sandra Bullock, infatti, interpreta Ruth Slater, una donna finita in prigione per un crimine violento e che la società non sembra intenzionata a dimenticare in alcun modo. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, cerca di capire come riprendere le fila della sua vita.

Il film ha inizio quando la donna esce di prigione dopo aver scontato una condanna molto dura, e comincia il suo cammino per reinserirsi in una società che si rifiuta di perdonare ciò che ha fatto. Ruth è tormentata dal proprio passato, rifarsi una vita sarà quasi impossibile per lei. I luoghi che un tempo sentiva come casa sono ormai un inferno in terra per lei. Si rende conto d’avere una sola chance di redenzione: ritrovare sua sorella minore e provare e ricucire una ferita ancora sanguinante.

Il film è diretto da Casey Tebo, regista dal percorso lavorativo particolare, che ha cominciato la sua carriera cinematografica dopo aver mosso i primi passi come graphic designer nel mondo del rock, per poi diventare regista di live di band celebri come Velvet Revolver, Judas Priest e Motley Crue. Oltre alla protagonista Sandra Bullock che avrà un ruolo tutt’altro che facile, ecco come si compone il cast di The Unforgivable: Vincent D’Onofrio (JFK – Un caso ancora aperto, Mister Wonderful, Due mariti per un matrimonio) sarà John Ingram, Viola Davis (Lontano dal paradiso, Giustizia privata, Beautiful Creatures – La sedicesima luna) è Liz Ingram, ovvero la sorella minore di Ruth; Jon Bernthal (Notte folle a Manhattan, Baby Driver – Il genio della fuga, Una famiglia vincente – King Richard) avrà il ruolo di Blake, mentre Richard Thomas (Trappola per una ragazza sola, Law & Order – Unità vittime speciali, Sfida al presidente – The Comey Rule) sarà Michael Malcolm.

E, ancora, Linda Emond (Colpevole d’omicidio, Jenny’s Wedding, Arrivederci professore) avrà il ruolo di Rachel Malcolm, l’attrice Aisling Franciosi (Il Trono di Spade, Narciso nero, Un volto, due destini – I Know This Much Is True) è invece Katherine Malcolm, mentre l’attore Rob Morgan (Busted on Brigham Lane, The Inevitable Defeat of Mister and Pete, Greyhound – Il nemico invisibile) sarà Vincent Cross, e per finire l’attrice W. Earl Brown (Tutti pazzi per Mary, Le insolite sospette – Sugar & Spice, Highwaymen – L’ultima imboscata) sarà Mac Whelan.