Si tratta probabilmente della pellicola horror più terribile e temibile degli ultimi decenni. Parliamo di Scream, che è pronto a rigenerarsi ancora, e di dare alle sale cinematografiche il suo sesto capitolo. Siete pronti, quindi, per un nuovo episodio del film di paura per eccellenza? Bene! Ecco qualche notizia per voi!

Prima, però, facciamo un passo indietro: la saga di Scream ha inizio nel 1996 – distribuito anche con il titolo Scream – Chi urla muore -, con un primo fim diretto dal regista Wes Craven (L’ultima casa a sinistra, Nightmare – Dal profondo della notte, My Soul to Take – Il cacciatore di anime) e scritto dallo sceneggiatore Kevin Williamson (Dawson’s Creek, The Vampire Diaries, The Secret Circle).

La pellicola ha ottenuto un grande successo, con incassi molto alti, discostandosi un po’ dai classici film horror, poiché oltre alla paura e al terrore, alla storia è stata aggiunta anche un po’ di satira. Da allora la saga ha continuato la sua raccolta di successi, con quattro sequel e un notevole franchise che, ancora oggi, ha il suo fidato pubblico.

Quando vedremo Scream 6?

La storia di Scream, che si è consolidata negli anni, è dunque pronta a vivere ancora sul grande schermo, con una sesta avventura. C’è, però, una questione singolare: si parla di Scream 6 anche se è appena uscito Scream 5, attualmente ancora visibile nelle sale e una delle pellicole più attese di quest’anno!

Cosa un po’ strana, è vero, se non fosse che durante la premiere del quinto capitolo a Los Angeles, l’attrice Neve Campbell (Sex Crimes – Giochi pericolosi, Chi ha ucciso la signora Dearly?, Relative Strangers – Aiuto! sono arrivati i miei) e i registi del film, Matt Bettinelli-Olpin (The Alpha Geek, Hancock, Southbound – Autostrada per l’inferno) e Tyler Gillett (Funny in Love, La stirpe del male, Finché morte non ci separi) – i primi a dirigere un film della saga dopo la morte di Wes Craven – hanno espresso interesse sul voler realizzare nuovi film per la saga.

Ciò detto, quindi, un sesto capitolo è stato già ufficializzato da Paramount Pictures e Spyglass il 3 febbraio 2022, ma non è dato ancora sapere di cosa si parlerà questa volta, soprattutto tenendo conto che il capitolo 5 è uscito davvero di recente. Sappiamo, però, almeno dalle prime anticipazioni, che si tratterà del sequel di Scream 5, che ha riproposto il personaggio di Ghostface, un assassino mascherato che sconvolge la vita di Sidney Prescott, la protagonista che ha il volto dell’attrice Neve Campbell, ma che trova argine ai propri intenti criminali proprio nella coalizione che si erge contro di lui.

Trama da scrivere ma il cast?

La trama del nuovo film è dunque ancora tutta da pensare e anche da scrivere ma, a quanto appreso dai primi rumors, potrebbe vedere come protagoniste ancora una volta Sam e Tara Carpenter – interpretate ripettivamente dalle attrici Melissa Barrera (Sognando a New York – In the Heights, Club de Cuervos, Vida) e Jenna Ortega (Oltre i confini del male – Insidious 2, La babysitter – Killer Queen, The Fallout) -, che entrambe sono state in passato bersagli di Ghostface.

Non mancheranno, a quanto pare, anche nuovi personaggi, proprio perché la peculiarità dello svolgersi di ogni film è data dal fatto che anche se Sidney Prescott è di fatto da sempre il personaggio principale, nella vicenda narrata ci sono sempre nuove figure che entrano a far parte della storia e così, arricchiscono di molto la narrazione.

Non ci resta, quindi, che aspettare! Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di saperne di più, andrete a vedere il nuovo film Scream 6 o pensate che è arrivato il momento di fermarsi, di non continuare ancora?