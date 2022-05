Dopo la pubblicazione di “Mamma mia”, arriva “Sola”, il nuovo singolo di Sfera Ebbasta cantato con Myke Towers e tratto dall’EP “Italiano” in uscita oggi, 6 Maggio 2022.

In questa canzone Sfera Ebbasta trappa insieme a Rvssian e al rapper portoricano Myke Towers, con il quale duetta in questo brano. Sfera ha creato una specie di universo latin melodico, uno dei più interessanti degli ultimi anni.

Sola, è il primo tentativo di Sfera Ebbasta di scrivere e cantare una canzone in spagnolo, in parte dedicata alla sua fidanzata Angelina Lacour, originaria di Ibiza.

Il significato del testo di Sola di Sfera Ebbasta

Sola di Sfera racconta un sentimento non corrisposto. La donna che ha rifiutato l’amore di cui parla l’artista, si ritrova a dormire da sola e a chiedersi se abbia fatto la scelta giusta.

Il brano, nella prima strofa, riprende i suoni che in Sud America hanno fatto la fortuna di artisti come Anuel AA, che in passato aveva collaborato proprio con Rvssian.

Testo di Sola di Sfera Ebbasta

Ey, Rvssian

Die’ llamada’ perdía’ a esta hora

Y entiende que no quiero na’ contigo

Tú ere’ peligrosa como una pistola

Que otro te caliente cuando tengas frío

Ya no estoy pa’ tu juego, si te duele, llora

Bipolar, me busca y despué’ me ignora

Tú te va’ a acordar de to’ lo que hicimo’

Porque va’ a escucharme en to’a las emisoras (Prr, prr, prr, prr), yeah

Éramo’ uña y carne, compatible’ los signo’

Junto’ en to’ sitio’, pero hace tiempo que no es como al principio

Llégale al apartmеnt, que te necеsito (Que te necesito)

Su cuerpo exquisito, se quita la ropa y yo me le anticipo

Que nadie la toque, ojo que lo exploten

Si pagan la prote me cuidan en to’ los bloque’

Y esto’ cabrone’, me envidian, ey (Todo’ me envidian)

Porque quisieran tener mi vida (Myke Towers, baby)

¿Qué me va’ a olvidar? Pue’ está complicado, es facil decirlo

Verme en todo’ lado’ sin hablarme, ese es tu martirio

Ese es tu martirio (Tu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu)

Eras mi delirio (Tu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu)

Die’ llamada’ perdía’ a esta hora

Y entiende que no quiero na’ contigo

Tú ere’ peligrosa como una pistola

Que otro te caliente cuando tengas frío

Ya no estoy pa’ tu juego, si te duele, llora

Bipolar, me busca y despué’ me ignoraTú te va’ a acordar de to’ lo que hicimo’

Porque va’ a escucharme en to’a las emisoras (Prr, prr, prr, prr), yeah

Ora vivo come un film, mi vedi in TV (Uh)

Non sono più tuo, tu mi vorresti ancora lì (Uh)

Tu sei bella come Hadid, quante tipe chic (Eh)

Perdono la testa per ‘sti tipi della street (Pow, pow, pow)

E quando ti senti sola

Hai una mano sotto le lenzuola

Scrivi a me mentre non ti controlla

Pensi a me mentre lui ti consola, eh-eh

Per te io avrei aperto il fuoco (Prr, prr)

Su chiunque ci si fosse messo contro (Yah)

Però tu pensavi fosse solo un gioco (Yah)

E mi chiedi questa notte con chi dormo (Uh)

Questa notte dormi sola (Dormi sola)

Lacrime sul tuo cuscino (Sul cuscino)

Anche se in mezzo alla folla (Una sola)

Riconoscerai il mio viso (Il mio viso)

So che è troppo tardi per pensarci ora

Sei pericolosa come una pistola (Una pistola)

Torni a casa che fuori è mattino

Dieci chiamate senza risposta (Senza risposta), eh-eh (Prr, prr, prr, prr)

