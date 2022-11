Prodotto da The Drillionaire e da Daves The Kid, “Alleluia” è il nuovo brano frutto della collaborazione tra Shiva e Sfera Ebbasta uscito ieri venerdì 25 novembre 2022, in concomitanza con il rilascio del nuovo album di Shiva, “Milano Demons“.

Si tratta di un progetto ambizioso portato avanti da lungo tempo dall’artista milanese, questo disco: composto da un totale di 17 tracce, racconta ogni sfaccettatura della sua esistenza attraverso mood e stili musicali differenti.

Significato di “Alleluia”

Anche in questo brano, Shiva torna a raccontare la sua tumultuosa vita per la strada, tra gang, luci blu della polizia e ragazze.

Testo della canzone

[Intro]

Diego

[Ritornello: Shiva]

Grazie a me, grazie a Dio, alleluia (Ale, ale)

Mio fra’ corre quando vede la pattuglia (Ale, ale)

La mia testa vola, sulla luna (Skrrt, ale, ale)

Sai che questi infami hanno tutti la lingua lunga, eh (Alleluia)

[Strofa 1: Shiva]

‘Sto orologio ci costa una fortuna

Brilla di notte come fa la luna

La cifra è bella ma l’ho vista brutta

Tipo la morte o la gattabuia, eh

Mio fratello fa: “Alleluia” con in braccio un figlio e un fucile d’assalto (Ra, po, po, po)

Le portiere si aprono verso l’alto

Anche loro sanno dove sto andando, eh

Vuoi giocare col mio cuore, non lo fare coi miei soldi (Okay)

Ho più fra’ con i problemi che fra’ che li hanno risolti

Il quartiеre è come un ring, non ci esci dal quadrato, grr

Ogni foto еsce mossa, perché guardo sempre accanto (Ah, bu, bu)

Solo i veri dal mio lato

Le cose si fan difficili, dovrei sedermi e provare a pregare

Gli ultimi mesi non ho avuto pause

Gli ultimi spesi non sono bastati

Sono in città soltanto per cenare

Per velocità, sto pensando a McLaren

Qua nessun Dio mi può giudicare (Grr-grr)

[Ritornello: Sfera Ebbasta & Shiva]

Grazie a me, grazie a Dio, alleluia (Ale, ale)

Mio fra’ corre quando vede la pattuglia (Ale, ale)

La mia testa vola (su), sulla luna (Ale, ale)

Sai che questi infami hanno tutti la lingua lunga, eh

[Strofa 2: Sfera Ebbasta]

Si è fatta l’una, ne faccio una

Talmente grossa che sembra un bazooka

C’ho collane al collo, porta fortuna

Ma non aspetto che il cielo mi aiuta

Tu hai una pistola, ma non le palle

E non ti crescono quelle da grande

Lei era una troia, come le altre

Però l’ho fatta sentire importante

In Lamborghini Camo, in giro sanno chi è il capo

Sì, la notte fa freddo in quartiere a Milano

Per quello ce ne andiamo

Si, fra’, come ci capita, come possiamo

Le mie mani bucate, mo’ si trasforma in oro quello che tocchiamo

Nel nome del padre, eh

[Pre-Ritornello: Sfera Ebbasta & Shiva]

Grazie a me, grazie a Dio, alleluia (Oh-uoh)

Mo’ non scappo quando vedo la pattuglia (Oh-uoh)

Fa la sostenuta, poi lo suca

Due minuti dopo che l’ho conosciuta, eh, eh

[Ritornello: Sfera Ebbasta, Shiva, Sfera Ebbasta & Shiva]

Grazie a me, grazie a Dio, alleluia (Ale, ale)

Mio fra’ corre quando vede la pattuglia (Ale, ale)

La mia testa vola (su), sulla luna (Ale, ale)

Sai che questi infami hanno tutti la lingua lunga, eh.

–

