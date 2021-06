Oggi, 16 giugno, è una data molto importante per il mondo della musica poiché si festeggiano i 25 anni delle Spice Girls. La band britannica, infatti, è nata nel 1994 a Londra ed era formata da Geri Halliwell, Melanie Chisholm (Mel C), Emma Bunton, Victoria Adams (oggi conosciuta come Victoria Beckham) e Melanie Brown (Mel B). Un gruppo che ha fatto la storia della musica inglese, ma non solo con brani di successo che ci hanno tenuto compagnia negli anni ’90 come Wannabe (il singolo che le ha consacrate al successo ed è stato il più venduto dalla band) con tre album all’attivo.

Nel dicembre 2000, la band ha deciso di sciogliersi e le cinque ragazze hanno tentato di proseguire con la carriera da solista salvo poi riunirsi nel 2007-2008 ed essere protagoniste di un nuovo tour nel novembre 2018 negli stadi inglesi andato sold out in pochi minuti nonostante l’assenza di Victoria Beckham. Ora, nel 2021, si festeggiano i 25 anni dal loro debutto e, per l’occasione, le Spice Girls hanno deciso di tornare con una nuova canzone dal titolo Feed Your Love che anticipa il mini album inedito Wannabe 25 pronto ad uscire il 9 luglio. Feed Your Love vedrà le cinque ragazze, ebbene si ci sarà anche Victoria Beckham, ancora unite. Si tratta di una ballata scritta da Biff Stannard e Matt Rowe, già autori di molti successi della band inglese. Il The Sun anticipa che:

“E’ un brano lento e pieno di sentimento. Non è mai stata pubblicata prima perché all’epoca era considerata troppo audace per il pubblico delle Spice Girls in quel momento”.

Il gruppo inglese delle Spice Girls

In effetti, già nel 2016 era uscita una clip di questa canzone che è possibile trovare ancora su Youtube. Per quanto riguarda l’ep in arrivo, abbiamo già detto che uscirà in versione digitale il 9 luglio, ma la novità è che il 23 luglio uscirà in versione vinile e cassetta, proprio per ricordare i vecchi tempi, mentre in preorder è già disponibile.

La tracklist di Wannabe 25 delle Spice Girls

Wannabe

Remix Wannabe

Demo Wannabe

Feed Your Love

Ed a te piacciono le Spice Girls? Avresti mai pensato ad un nuovo singolo per festeggiare i loro 25 anni? Ti aspettiamo nei commenti!