Dune, come comprendere la saga? Il film è uscito da qualche settimana al cinema ed è diventato in pochissimo tempo campione di incassi e di pubblico, è tratto da uno dei romanzi di fantascienza più amati e celebrati mai pubblicati. A idearlo e a metterlo su carta è stato Frank Herbert (Gli occhi di Heisenberg, Salto nel vuoto, The Lazarus Effect), scrittore di fantascienza statunitense, che è riuscito a scrivere un libro incredibilmente ricco, con una storia articolata, in cui si trovano molte fazioni rivali e personaggi che si muovono sullo sfondo di una civiltà umana futuristica e fantastica.

Dal romanzo del 1965 che ha come titolo originale proprio Dune, il primo di una saga che consta di altri cinque volumi, anche prima di considerare i numerosi sequel, prequel e spin-off che sono emersi nel corso degli anni, è stato tratto il film uscito nelle sale a settembre del 2021 del regista Denis Villeneuve (La donna che canta, Arrival, Blade Runner 2049), che più di molti altri è stato considerato un capolavoro.

Villeneuve, che ha sicuramente fatto un lavoro egregio, è stato l’ultimo regista a tentare di portare questa saga tentacolare in vita sul grande schermo. E se, guardando il film, qualcuno ha avuto difficoltà a dare un senso al franchise di Dune e ai suoi numerosi eroi e cattivi, ecco qui una guida per aiutare chi necessita di qualche utile suggerimento.

Una piccola guida, quindi, per tutto ciò che è utile sapere sul libro originale, le sue storie successive e i vari tentativi di adattamento della storia al film. Siete pronti a leggere qualcosa in più? Vi avvisiamo che molti potrebbero essere degli SPOILER, e quindi sarebbe bene stare attenti prima di proseguire nella lettura di questo post!

Una scena tratta dal film Dune

L’universo di Dune spiegato attraverso il romanzo

Dune e la maggior parte dei suoi vari romanzi spin-off sono ambientati migliaia di anni nel futuro, durante un periodo in cui l’umanità si è diffusa in altri mondi della galassia. In questo futuro, il potere è condiviso tra un monarca noto come Padishah Emperor, la Space Guild (che controlla i viaggi interstellari) e un insieme di casate feudali conosciute come Landsraad.

In questa era, le tecnologie avanzate come i computer e le armi atomiche sono severamente vietate. Invece, la maggior parte della tecnologia si basa sul potere del cervello umano, “mentat” appositamente addestrati si sono condizionati a operare come computer viventi. Una sostanza chiamata melange è una spezia psicotropa che può migliorare la mente e prolungare la vita, con alcuni utenti che acquisiscono persino abilità psichiche e il potere di accedere ai ricordi condivisi dei loro antenati.

Gran parte della saga di Dune è incentrata su un pianeta desertico chiamato Arrakis. Sebbene remota e tutt’altro che inospitale (grazie sia al suo clima estremamente secco che alla presenza di enormi vermi della sabbia vaganti), Arrakis è l’unica grande fonte di spezie nell’universo. Qualunque casata controlli Arrakis può raccogliere grandi ricchezze, ma affronta anche il pericolo costante delle casate rivali. C’è un motivo per cui le persone nel versetto di Dune hanno il detto: “Colui che controlla la spezia, controlla l’universo”.

Dune, le principali fazioni

Il romanzo originale Dune è incentrato su diverse importanti fazioni e case che lottano per il potere. Troviamo, quindi, Casa Atreides, e il suo capo, il duca Leto Atreides, è uno dei pochi governanti benevoli in una galassia dove ricchezza e potere sono tutto. All’inizio del libro originale, la Casa Atreides ha ottenuto il controllo di Arrakis dall’Imperatore Padishah, sostituendo i suoi rivali di generazioni, la Casa Harkonnen. Anche se Leto lotta per proteggere la sua famiglia dal male, suo figlio Paul si rende conto che un grande destino lo attende su Arrakis.

La Casa Harkonnen, invece, è uno dei membri più ricchi del Landsraad e un acerrimo rivale della Casa Atreides. Questa famiglia è governata dal crudele, sadico ed edonista barone Vladimir Harkonnen. Mentre il barone Harkonnen finge di essere indignato per aver perso il controllo di Arrakis a causa del suo rivale, il duca Leto, in realtà spera di sfruttare la situazione come un’opportunità per distruggere il suo nemico una volta per tutte.

Le Bene Gesserit sono un ordine religioso tutto al femminile che funge da una delle più grandi forze politiche della galassia. Attraverso una combinazione di condizionamento mentale e consumo di spezie, i membri dell’ordine hanno affinato le loro menti e acquisito abilità sovrumane. Il loro capo, la Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam, è ossessionata dall’uso dell’allevamento selettivo per produrre un onnipotente superuomo Bene Gesserit chiamato Kwisatz Haderach. Mandò Lady Jessica a essere la concubina del duca Leto e produrre una figlia (che sarebbe cresciuta per produrre il Kwisatz Haderach), ma invece Jessica gli diede un figlio.

I Fremen, invece, sono una tribù di nomadi del deserto, i residenti nativi di Arrakis. Sebbene siano respinti dalla maggior parte dell’Impero come selvaggi e bruti, in verità i Fremen hanno una comprensione di Arrakis e della natura della spezia molto migliore di chiunque altro. Hanno passato migliaia di anni a coltivare in silenzio il pianeta, imparando a sopravvivere al suo clima rigido e aspettando l’arrivo del loro messia, una figura di nome Lisan al Gaib (che si traduce in “voce dal mondo esterno” o “donatore di acqua”).

La trama originale di Dune

Come abbiamo già detto, il romanzo originale di Dune fece il suo debutto nel 1965, con l’autore Frank Herbert che lo pubblicò prima come storia a puntate sulla rivista Analog prima di pubblicare il romanzo completo. Il libro ha rapidamente riscosso un ampio successo di critica, vincendo un Premio Hugo nel 1966. Ora è ampiamente considerato come uno dei romanzi di fantascienza più grandi e influenti di tutti i tempi. In particolare, la sua ambientazione su un pianeta desertico, le trappole mistiche e l’enfasi su un giovane eroe che abbraccia il suo grande destino potrebbero essere viste come influenze dirette sui film di Star Wars.

All’inizio del libro, Paul Atreides sta iniziando a fare i conti con le sue crescenti capacità, anche se lui e la sua famiglia si stanno preparando a trasferirsi ad Arrakis e ad assumere il controllo del pericoloso ma ricco pianeta. Il primo segno del potenziale di Paul si manifesta quando supera una estenuante prova amministrata dalla Reverenda Madre Mohaim, dimostrando di essere veramente “umano” (cioè una persona in pieno controllo della propria volontà e facoltà). Paul è anche perseguitato dai sogni di Arrakis e dalle immagini di una donna misteriosa.

Paul viene messo a dura prova dopo essere arrivato su Arrakis, poiché la sua famiglia viene tradita dalla Casa Harkonnen e Paul e sua madre vengono abbandonati nel duro deserto. Tuttavia, vengono accolti dai nomadi Fremen, che vedono in Paul il potenziale salvatore che il loro popolo aspetta da migliaia di anni. Paul assume il nome Fremen Muad’Dib e prende come concubina una donna di nome Chani, la stessa donna che ossessionava i suoi sogni prima di venire ad Arrakis. Lady Jessica, nel frattempo, si sottopone al pericoloso rituale per diventare una Reverenda Madre, conferendo inavvertitamente incredibili poteri psichici alla figlia non ancora nata, Alia.

Due anni dopo, Paul guida i Fremen in una massiccia rivolta contro l’Impero. Li vede come una potente forza per liberare Arrakis dalla tirannia, anche se riconosce il loro potenziale di destabilizzare l’intera galassia se non viene controllato. Dopo aver subito lo stesso rituale di miglioramento della mente di sua madre, Paul esce da un coma di settimane con la capacità di vedere attraverso il tempo e lo spazio. Paul è in grado di guidare il suo popolo in una rivolta di successo, sconfiggendo il nipote del barone Harkonnen Feyd-Rautha in un combattimento rituale e persino costringendo l’imperatore Padishah ad abdicare al suo trono minacciando di distruggere la fornitura di spezie di Arrakis. Quando il romanzo si chiude, Paul è diventato il nuovo imperatore, ma teme la devastazione che i suoi ormai fanatici seguaci Fremen causeranno mentre la loro jihad si estende in tutta la galassia.

