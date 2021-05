Nella recensione di L’Apparenza delle cose ti abbiamo detto che il film è pieno di domande e poche risposte.

Prima di spiegarti il finale, facciamo una piccola introduzione.

L’Apparenza delle cose è un film Netflix con Amanda Seyfried e James Norton. Per essere un thriller horror, però, non offre molte scene spaventose.

L’Apparenza delle cose è basato sul romanzo “All Things Cease to Appear” di Elizabeth Brundage. La storia segue una giovane coppia, Catherine e George (Seyfried e Norton, rispettivamente), che si trasferiscono a causa del nuovo lavoro di George.

Catherine non ha mai voluto trasferirsi, ma è disposta a sacrificare i suoi sogni per la carriera di suo marito. Scelta sbagliata. Non ci vuole molto tempo prima che il pubblico (e, abbastanza presto, Catherine) apprenda che George nasconde un lato oscuro.

George non è l’unico pericolo, ma anche la loro nuova casa nasconde dei segreti. Tuttavia, L’Apparenza delle cose rivela quasi fin da subito che il mondo vivente è ciò di cui dovremmo veramente temere, spezzando il suo legame horror col mondo paranormale.

L’Apparenza delle cose offre teorie interessanti e nuove idee sul mondo degli spiriti, che i fan dell’horror apprezzeranno. Ma se stai cercando brividi ed emozioni, probabilmente potresti annoiarti. Il film Netflix è una masterizzazione lenta e molte scene sembrano non necessarie. E con una durata di 2 ore, non è sicuramente per tutti.

Ancora una volta, se l’hai visto e vuoi semplicemente un recap con la spiegazione del finale, continua a leggere!

Cosa succede nel finale di L’Apparenza delle cose?

George è disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere ciò che vuole, anche uccidere. Quindi, quando si rende conto che non solo sua moglie lo sta lasciando, ma sa che è lui che ha ucciso Floyd (F. Murray Abraham) e ha causato l’incidente di Justine (Rhea Seehorn), decide di ucciderla.

Nella scena dell’assassinio vediamo uno degli spiriti che vagano per la casa, Ella, una donna che è stata uccisa da suo marito. Lei prova a guidare Catherine ma non sembra in grado di aiutarla, forse perché ostacolata dallo spirito del marito, che sembra possedere George.

Lo spirito Ella Vayle, madre di Eddie e Cole, non intende fare del male a Catherine e alla sua famiglia, ma durante la seduta spiritica, avverte “quando il male verrà alla luce, state attenti” perché c’è un altro spirito malvagio che affligge la casa, ed è quello di suo marito assassino, Calvin, che è attratto da George.

Ella, anche se non può salvare la vita di Catherine, può aiutare la stessa a non soffrire di dolore quando sarà arrivato il suo momento. Ella promette di essere lì per Catherine al momento della sua morte.

Presumiamo che Ella abbia aiutato Catherine a raggiungere il paradiso.

George crede di essere riuscito a cavarsela, per tre volte, ma apprende presto che Justine è sopravvissuta all’incidente d’auto. E lei ricorda tutto.

Sapendo che il suo tempo è scaduto, George cerca di scappare, ma il destino lo raggiunge proprio come prefigurava la copertina del libro. Nei suoi ultimi momenti, sia Ella che Catherine cantano che George è “dannato”, così come i nomi presenti nella bibbia della casa infestata.

Infatti George viene effettivamente trasportato all’inferno mentre la scena intorno a lui si trasforma per assomigliare alla copertina di Emanuel Swedenborg “Heaven and Hell.”

Il film finisce mostrandoci una foto delle due persone che avevano costruito la casa/fattoria e la donna che viene inquadrata indossa l’anello che Catherine ha successivamente trovato nella casa.

Sembra che l’anello venga tramandato alle donne che vanno ad abitare in quella casa per proteggerle dagli uomini assassini con cui convivono, aiutando i loro spiriti a muoversi pacificamente come ha fatto Ella con Catherine.