Sta per iniziare il torneo di karate di All-Valley e la battaglia tra il Cobra Kai e il Miyagi-Do sta finalmente arrivando al culmine… con alcune conseguenze inaspettate.

Alla fine della terza stagione fu messo in essere che la squadra vincitrice del torneo avrebbe preso il controllo della valle, mentre l’altro dojo avrebbe chiuso per sempre.

Avviso spoiler. In questo articolo troverai spoiler sul finale della 4° stagione di Cobra Kai. Se vuoi leggere un articolo senza spoiler, consulta la nostra recensione della 4° stagione di Cobra Kai.

Quindi cosa è successo esattamente?

Nonostante i loro sforzi per lavorare insieme, la rivalità di 37 anni tra Johnny e Daniel si è rivelata troppo difficile da superare, anche per sconfiggere il prepotente sensei Kreese.

Quindi, all’inizio del torneo di All Valley, ci sono tre dojo sponsorizzati agli spettatori della 4° stagione: il Cobra Kai di Kreese, Miyagi-Do di Daniel e Eagle Fang di Johnny.

Kreese ha un aiuto extra da Terry Silver, il suo migliore amico in Vietnam e ora assetato di potere. Da quando è uscito dalla pensione non ha perso tempo a tornare ai suoi modi crudeli e insensibili.

Ma le cose sono diverse in questo torneo di All Valley. Esistono tre modi per vincere: le gare di specialità, il premio femminile e quello maschile. Vince il dojo che fa più punti nelle tre gare.

Cobra Kai prende il comando dopo le specialità, con Miyagi-Do al secondo posto e Eagle Fang al sesto posto.

Dopo un intermezzo musicale di Carrie Underwood, iniziano le qualificazioni, con Miyagi-Do e Cobra Kai che rimangono i migliori contendenti, ma Daniel si rende presto conto che il Cobra Kai ha un vantaggio maggiore, dato che Robby ha insegnato alla sua nuova squadra le mosse chiave tipiche di Miyagi.

Quando arrivano i quarti di finale, Eagle Fang è quasi completamente fuori gioco. Tutto è nelle mani di Miguel.

Miyagi-Do sta andando leggermente meglio, con Demetri in semifinale. Eli sta avendo una crisi di fiducia dopo l’attacco dei Cobra Kai in cui li è stata rasata la cresta.

Ma, con un discorso d’incoraggiamento e un bacio della sua ragazza, si riprende e affronta sul tappeto il suo più grande bullo, Kyler. Sconfiggendolo, passa anche lui in semifinale.

Anche Samantha riesce a passare al round successivo, dopo essere andata contro il protocollo Miyagi-Do, optando per il sistema degli Eagle Fang, che vuole prima l’attacco della difesa.

Daniel rimprovera Sam per non aver vinto “nel modo giusto”, ma lei gli dice che il “modo giusto” non è sempre quello uguale al suo.

Per quanto riguarda il Cobra Kai, Tory passa in semifinale. Robby è costretto a gareggiare contro il suo compagno di squadra, il suo protetto Kenny. Vince, ma la sua cattiveria prende il sopravento dopo un discorso di incoraggiamento di Kreese e finisce quasi per rompere il naso del giovane con un calcio in faccia. Sentendosi in colpa, i suoi dubbi sui metodi del Cobra Kai iniziano a emergere.

In semifinale, Eli e Miguel si affrontano, ma il match va a rotoli quando Miguel crolla agonizzante sul tappeto.

Dopo essersi rotto la schiena nella rissa scolastica avvenuta nella seconda stagione, si è sforzato troppo, stirandosi.

Gli è stato consigliato di stare attento. Johnny vuole che continui, ma Miguel è chiaramente scosso e incerto.

Tornato al torneo, Demetri viene eliminato da Robby. Samantha e Tory vincono entrambe.

Negli spogliatoi, Anthony LaRusso cerca di parlare con Kenny, scusandosi per averlo maltrattato all’inizio dell’anno nel tentativo di chiarire le cose.

Ma Kenny, trasformato dal Cobra Kai da bambino dolce e amorevole a feroce macchina da combattimento, sfoga invece la sua rabbia su Anthony per aver perso nel torneo, picchiandolo brutalmente fino a quando Robby non arriva per proteggere il fratello di Sam.

Senza scusarsi, Kenny se ne va e Robby si rende conto di aver creato un mostro.

Johnny si dirige da Miguel per fargli un discorso di incoraggiamento e farlo tornare in gioco. A sua insaputa, però, Miguel sta lottando emotivamente per Johnny, vedendolo come una figura paterna. Si è sentito offeso quando Johnny lo ha chiamato Tommy.

Si rifiuta di competere e, di conseguenza, Eli il falco va in finale.

La finale maschile è quindi tra Eli (Miyagi-Do) e Robby (Cobra Kai). Poiché entrambi si erano precedentemente allenati nel dojo avversario, si rivelano all’altezza della partita, finendo il primo round in parità.

Di conseguenza, arrivano allo step morte improvvisa, dove chi fa il punto successivo vince. Robby prende il sopravvento ma si distrae dopo aver visto Kenny. Eli alla fine vince, venendo incoronato campione e posizionando il Miyagi-Do in testa all’All Valley.

In vista delle finali femminili, Amanda LaRusso va a parlare con Tory, dicendole che spera che il combattimento ponga finalmente fine alla guerra con sua figlia Samantha. Chiede a Tory di giocare in modo equo. In risposta, Tory ringrazia Amanda per averla aiutata segretamente a rimettersi in piedi con un terapista e un lavoro.

Sembra che il torneo abbia permesso anche a Daniel e Johnny di seppellire l’ascia di guerra. Sapendo cosa c’è in gioco, i due si rendono conto che hanno bisogno delle reciproche abilità per vincere.

Nella lotta, Samantha sorprende Tory combattendo in modo aggressivo, incorporando l’allenamento d’attacco degli Eagle Fang con la difesa di Miyagi-Do. Il risultato è una partita abbastanza equilibrata. A un certo punto, Tory dà una gomitata accidentale a Samantha in un occhio, cosa incoraggiata da Silver. Questo innervosisce Kreese, poiché si rende conto che è l’esatta pressione che aveva fatto lui a Johnny tanti anni fa. Dice a Tory di fare ciò che vuole.

Tory alla fine vince e il Cobra Kai si aggiudica il torneo. Silver annuncia l’intenzione di aprire un franchising Cobra Kai in tutta la valle, il che significa che il messaggio di bullismo potrebbe presto diffondersi.

Ma mentre Tory celebra la sua vittoria, vede per caso Silver mentre paga l’arbitro, che aveva deliberatamente cancellato il punto partita di Samantha.

Tornando a casa, Johnny nota il dojo Cobra Kai in affitto. Entra per riflettere su tutto. Da lì a poco arriva un Robby sconvolto.

Padre e figlio finalmente fanno la pace. Robby ammette di essere preoccupato per Kenny. Johnny dice al figlio che presto si sistemerà tutto.

Kreese e Silver trascorrono del tempo insieme per brindare alla loro vittoria.

Silver dice a Kreese che la sua più grande debolezza è sempre stato Johnny, e dal Vietnam, la più grande debolezza di Silver è sempre stato Kreese.

Decidendo di “eliminare la sua debolezza”, Silver mostra i suoi veri colori… proprio mentre la polizia arriva per arrestare Kreese.

Silver aveva picchiato l’aspirante membro dei Cobra Kai Pastinaca e gli aveva detto di incolpare Kreese per dimostrare la sua lealtà al Cobra Kai. Di conseguenza, Kreese viene arrestato per tentato omicidio.

Mentre se ne va in manette, l’eredità del Cobra Kai, il potenziale franchise e il potere del dojo, sono lasciati nelle mani del contorto Silver, che celebra da solo la sua personale vittoria.

Nelle sue ultime parole, Silver dice che sta “contattando alcuni vecchi amici” e che “si prenderà cura di Johnny”, il che non suona bene. Potenzialmente, potrebbe esserci il ritorno di un altro ex Cobra Kai, Mike Barnes.

Alla fine dell’episodio, Johnny scopre che Miguel è scappato, diretto in Messico per trovare il suo vero padre. Ma mamma Carmen rivela che il padre di Miguel non è stato solo violento, ma non sa nemmeno che Miguel esiste, dato che è fuggito quando lei era incinta.

Daniel viene inquadrato vicino alla tomba del signor Miyagi, parlando di come, nonostante abbia fatto del suo meglio nel modo più onorevole, ha perso.

Ma aggiunge di non voler chiudere il Miyagi-Do, in quanto “non vuole onorare un accordo con uomini che non hanno onore”.

“So che questa non è la tua battaglia, ed è una richiesta troppo importante, ma mi aiuteresti finalmente a porre fine al Cobra Kai?” chiede, e con questo, la telecamera si sposta per rivelare il ritorno del nemico – diventato amico – di Karate Kid III, Chozen Toguchi.

Con ciò, i due si inchinano davanti alla tomba di Miyagi e si mettono al lavoro.

La 4° stagione di Cobra Kai è ora disponibile su Netflix. A te è piaciuto questo capitolo? Che ne pensi dei tanti colpi di scena del finale? Dì la tua attraverso i commenti.