Sissi ha annunciato l’uscita del suo primo EP, Leggera, disponibile dal 27 Maggio tra le otto tracce che compongono l’album troviamo, Stupido, il suo nuovo singolo. La cantante finalista di Amici 2022 ha firmato con l’etichetta discografica Sugar che ha prodotto l’album.

Leggera, come ha spiegato la cantante, ha un’accezione positiva, il suo album è come lei, sincero e trasparente, senza strutture costruite per piacere agli altri. Contiene dei brani per lo più ascoltati durante il talent ma anche alcuni brani inediti che facevano già parte del suo repertorio prima di entrare nella scuola di Amici.

L’album verrà presentato durante il “Leggera Instore Tour“ durante il quale sarà possibile incontrare Silvia Cesena vero nome di Sissi.

Il significato di Stupido di Sissi

Stupido racconta della fine di una relazione ed è un brano che risale a tanto tempo fa, la cantante, infatti ha dichiarato di averlo scritto dopo una delusione d’amore, dedicando il brano proprio a quell’ex.

Il testo nasce da quella grande delusione e racconta della fine della sua storia d’amore che l’ha colta alla sprovvista. Ma ora, dopo aver superato il dolore, è tornata a ridere e a non pensarci più.

Il testo di Stupido di Sissi

Aspetto per ore anche se

non è più indispensabile

è forse stato troppo poco chiederti una volta sola se vieni da me

non voglio distrarti ti ho già fatto perdere in cose inutili

ma la gente continua e continua a ripetermi sempre cose ruvide

Ma lo sai che è così difficile

fare finta di niente e passarci sopra tutte le volte che sparisci

Tu mi hai rubato i sogni ma da subitopiangi mentre dormi

sei uno stupido

al mare ti ricordi?

e tu sei come scogli, ferisci e mi sfinisci

mi lasci andare

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

Non puoi bruciare i ponti se poi

ti guardi subito indietro

forse se non fosse così sereno non ci riusciresti nemmeno

se ti porto in giro non ti piace

rimaniamo a casa a litigaretanto so come sei quindi pace

ti lascio comunque da fumare

Lo sai che è così difficile

fare finta di niente e passarci sopra tutte le volte che sparisci da me

Tu mi hai rubato i sogni ma da subito

piangi mentre dormi

sei uno stupido

al mare ti ricordi?

e tu sei come scogli, ferisci e mi sfinisci

mi lasci andare

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

giù giù giù giù

