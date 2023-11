Svegliaginevra. No, calma, non è un invito perentorio (anche se scritto male) ad un’ipotetica donna di nome Ginevra a svegliarsi.

Si tratta invece dello pseudonimo dell’artista protagonista indiretta di questo articolo, ovvero Ginevra Scognamiglio.

La giovane cantante campana torna infatti proprio oggi, venerdì 17 novembre 2023, a far parlare di sè con l’uscita del suo nuovo album, “Nessun dramma” (che dietro questo titolo ci sia stata, visto anche il nome d’arte di lei, un’ispirazione al famosissimo “Nessun dorma” della Turandot? Chissà…).

Comunque, tra i dodici brani che fanno parte del disco ora ci concentreremo su uno solo di essi, “Ghiaccio“, di cui qui di seguito andremo a raccontarvi il significato del testo.

Significato di “Ghiaccio”

Le tracce di “Nessun dramma” sono unite da un filo conduttore: l’amore. E “Ghiaccio”, dunque, non fa per niente eccezione.

Il singolo ci narra di una relazione vissuta virtualmente, ai due lati di uno schermo, tra due individui che non si sono mai incontrati di persona e che non fanno altro che pensarsi e idealizzarsi.

Tanti i sentimenti contrastanti che albergano nei loro cuori, e che li rendono più simili di quanto abbiano paura di non essere nella vita reale, quella vera: la gioia di aver trovato qualcuno di piacevole con cui comunicare, ma anche i dubbi circa la possibilità della loro storia di durare nel tempo e la preoccupazione delle reciproche impressioni in caso si dovessero incontrare dal vivo. L’artista, in particolare, pur essendo affascinata dall’altro individuo, preferisce a tutti i costi mantenerne le distanze (“hai due occhi che, fatti guardare, Madonna quanto vorrei… ma meglio non sfiorarci mai che poi va come sai, che te vai“.)

Una situazione, una condizione, questa, estremamente diffusa al giorno d’oggi, in cui tutto nasce per caso ma spesso non cresce per scelta, in una società dominata dalle illusioni e dalla superficialità che rovina tutto, persino qualcosa di bello e puro come l’amore.